El Eurogrupo prevé cerrar el acuerdo para reformar la eurozona

Bruselas (EuroEFE).- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (el Eurogrupo) esperan cerrar este lunes el acuerdo para reformar la Unión Económica y Monetaria, de modo que los líderes europeos puedan dar luz verde en su cumbre de este mes a las medidas destinadas a mejorar la respuesta ante futuras crisis.

We have a critical #Eurogroup meeting ahead of us. On the table will be a comprehensive package to strengthen the #euro. We’ve spent many months on this. Now is the time find a compromise. I’m confident the European interest will prevail. #deepeningEMU pic.twitter.com/yZoijTFXZy