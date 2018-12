Comienza del debate del acuerdo del "brexit" en el Parlamento británico

Londres (EuroEFE).- El Parlamento británico comenzará a debatir este martes el acuerdo sobre el "brexit" al que ha llegado con Bruselas la primera ministra, la conservadora Theresa May, que no tiene asegurada una mayoría suficiente para aprobarlo en la votación prevista para el próximo día 11.

La Cámara de los Comunes evaluará durante cinco sesiones si respalda una breve moción del Gobierno que insta a dar luz verde tanto al tratado de salida del país de la Unión Europea (UE) como al documento que sienta las bases de la futura relación entre ambos lados del canal de la Mancha.

Los diputados podrán presentar enmiendas a ese sucinto texto, aunque no serán legalmente vinculantes. El presidente de la Cámara, John Bercow, seleccionará hasta seis de ellas para que sean votadas el día 11, antes que la moción del Ejecutivo.

Our #Brexit deal means we will stop sending vast sums of money to the EU - money we can spend instead on our NHS and other priorities.



Watch the Brexit deal summed up in 60 seconds here. #BacktheBrexitDeal https://t.co/ekIFe2kYdE