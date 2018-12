El Reino Unido puede revocar el "brexit" unilateralmente, según abogado de la UE

Bruselas (EuroEFE).- El Reino Unido tiene la capacidad de revocar de forma unilateral el artículo 50 de los tratados europeos, el que inició el proceso de su salida de la UE, el "brexit", al activarse el 29 de marzo de 2017, según determinó este martes un abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

"El artículo 50 admite la revocación unilateral de la notificación de la intención de retirarse de la Unión, hasta el momento en el que se concluya el acuerdo de retirada, siempre que la revocación se haya decidido de conformidad con las normas del Estado miembro, se comunique de manera formal al Consejo Europeo y no suponga un práctica abusiva", señaló el letrado en un comunicado.

