Aprobada la moción que acusa al Gobierno británico de desacato al Parlamento

Londres (EuroEFE).- La Cámara de los Comunes británica apoyó este martes la moción que acusa al Gobierno de "desacato" al Parlamento por no haber publicado todo el análisis legal sobre el acuerdo de "brexit", como le exigía un mandato anterior.

En una decisión sin precedentes, un total de 311 diputados frente a 293 votaron a favor de impulsar un proceso contra el Ejecutivo, al considerar que no fue suficiente el informe resumido ofrecido este lunes ante la cámara por el abogado general del Estado, Geoffrey Cox.

House of Commons votes 311 to 293 to approve the privilege motion, finding Ministers in contempt and ordering the immediate publication of the full legal advice on the #Brexit deal. pic.twitter.com/haXVmbH36s