Aumentan las críticas al pacto de May sobre el "brexit"

Londres (EuroEFE).- El análisis legal sobre el "brexit" que el Gobierno británico se vio obligado a publicar este miércoles ha incrementado las críticas al acuerdo al que ha llegado la primera ministra, la conservadora Theresa May, con Bruselas, que puede dejar al Reino Unido vinculado a la Unión Europea (UE) de manera "indefinida".

En un documento que era hasta ahora confidencial, el abogado general del Estado, Geoffrey Cox, alerta de que la cláusula de seguridad para evitar una frontera en Irlanda del Norte no prevé ningún mecanismo para que el Reino Unido abandone los arreglos aduaneros comunes sin el consentimiento de la UE.

Esa advertencia, que el Ejecutivo ha publicado por orden del Parlamento, alimenta la críticas del sector más euroescéptico del Partido Conservador y del norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), cuyos diez diputados son clave para que el pacto se apruebe en una votación el próximo martes.

For those supporting the Withdrawal Agreement, please read the clear legal advice from the Attorney General. This is a bad deal for Northern Ireland and the entire United Kingdom. We would be trapped indefinitely. https://t.co/DsNL3zVjZu

También ha provocado malestar en la oposición laborista, que ha forzado la publicación del análisis con una moción en la que acusaba al Gobierno de desacato al Parlamento.

El diputado norirlandés del DUP Nigel Dodds fue uno de los parlamentarios que cargó contra el plan de la primera ministra tras hacerse público el documento.

"La Comisión Europea y el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) continuarán teniendo jurisdicción" en Irlanda del Norte, sostuvo Dodds, que aseguró que la provincia británica deberá tratar al resto del Reino Unido "como un país tercero" en materia comercial.

May necesita al menos 320 votos la próxima semana para dar luz verde al pacto al que ha llegado con Bruselas, pero solo cuenta con 315 diputados conservadores en la cámara, por lo que la oposición del DUP, hasta ahora su socio parlamentario, amenaza con tumbar el acuerdo.

En torno a un centenar de diputados "tories" han sugerido además que pueden oponerse al pacto, si bien la primera ministra todavía confía en convencer a muchos de ellos para que lo respalden a fin de evitar el desastre económico de un "brexit" no negociado o unas elecciones anticipadas que puedan llevar al laborismo al poder.

En la sesión de preguntas a la primera ministra en los Comunes, May aseguró a los parlamentarios que ni Londres ni Bruselas están interesados de mantener más tiempo del "necesario" a Irlanda del Norte dentro de la cláusula de salvaguarda.

La jefa del Gobierno británico esgrimió que Bruselas querrá poner fin cuanto antes a ese mecanismo, en caso de que llegara aplicarse, porque el Reino Unido no estaría haciendo aportaciones financieras a la UE ni aceptaría "libertad de movimientos de los ciudadanos comunitarios".

Algunos de sus ministros se han volcado asimismo en defender el pacto como la única opción viable para cumplir con el resultado del referéndum de junio de 2016, en el que el 51,9 % de los votantes optaron por abandonar la Unión.

"The future success of our country depends on us executing the instruction of the British people in the referendum... in a way that minimizes the impact on our economy and maximizes the opportunity that we have in the future so that we can come together as a nation". pic.twitter.com/2QQLTxOlkP