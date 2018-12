Tajani: "defender la Constitución es defender la idea de Europa"

Bruselas (EuroEFE).- El presidente del Parlamento Europeo, el italiano Antonio Tajani, considera que "defender la Constitución es defender la idea de Europa" y afirma que 40 años después de su entrada en vigor "España es un país plenamente democrático" y que "quien diga lo contrario no dice la verdad".

"Así lo reconocen la Unión Europea, las instituciones internacionales y cualquier observador objetivo. Quien diga lo contrario no dice la verdad", afirmó Tajani en el discurso de clausura de un acto de celebración del 40 aniversario de la Carta Magna en Bruselas, organizado por Sociedad Civil Catalana este miércooes en Bruselas.

El político italiano del Partido Popular Europeo (PPE) dijo que "gracias a esta Constitución" España ha sido capaz de "resolver todos los problemas" a los que se ha "enfrentado sin tutelas ni interferencias".

"Lo habéis hecho desde el impulso ético que la defensa de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político os otorga", destacó.

Tajani agregó que "así lo demuestran" las manifestaciones "de hace pocos meses defendiendo la democracia, la convivencia y la libertad que esta Constitución representa".

"Los españoles fuisteis muy valientes al dotaros de esta Constitución. Cogisteis las riendas de vuestro destino. Y hoy España es un país plenamente democrático", defendió, y añadió que este texto "ha garantizado 40 años de democracia, de estabilidad y de prosperidad" y "la puerta de entrada de España a la Unión Europea y la vuelta al tablero internacional".

Tajani argumentó que la Unión Europea es a Europa lo que la Constitución "ha sido para España", porque "ambos son la gran victoria de la razón ilustrada, frente a la sinrazón de la guerra; de la concordia, frente al conflicto como arma de imposición política; y de la democracia y el Estado de Derecho, frente a la arbitrariedad y el abuso de poder".

Un gran honor celebrar los cuarenta años de la Constitución española en Bruselas. Patrimonio de democracia y libertad para españoles y europeos. Feliz cumpleaños #40AñosDeConstitución pic.twitter.com/q6VziVy9Lw — Antonio Tajani (@EP_President) 5 de diciembre de 2018

Borrell pide "participación activa" para "luchar" contra la idea de que es "traidor" quien no está "a favor de la independencia" en Cataluña

El acto fue inaugurado por el ministro de Exteriores, Josep Borrell, quien pidió "participación activa" para "luchar" contra la idea de que es "traidor" quien no está "a favor de la independencia" en Cataluña, al tiempo que subrayó que "el mejor servicio" a la Constitución es "explicar que no es cierto".

"Si tú no has venido de ninguna parte, pero has nacido aquí y tampoco estás a favor de la independencia, solo puedes ser un traidor, y contra eso hay que luchar", ha afirmado Borrell en el discurso de apertura del acto organizado por Sociedad Civil Catalana.

Durante el mismo, el ministro ha sido interrumpido desde el auditorio por un integrante de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) Adrià Carrasco a gritos de "la Constitución es una puta farsa", cuando Borrell hablaba de la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

Carrasco ha sido desalojado del evento y retenido posteriormente por la Policía. Reside en Bruselas desde septiembre y fue investigado por la Fiscalía española por desórdenes públicos; la Guardia Civil intentó detenerlo en su domicilio el pasado mes de abril pero no fue localizado.

Tras el incidente, Borrell ha continuado con su discurso y ha considerado que "hay una enorme tarea pedagógica por hacer" por parte de quien considera que Cataluña puede seguir siendo parte de España.

Hoy hemos celebrado los #40AñosdeConstitución en #Bruselas. La Carta Magna nos ha proporcionado el mayor período de libertad, prosperidad y estabilidad de nuestra historia. La calidad de un edificio puede ser mejorable pero la base tiene que ser sólida y la Constitución lo es. pic.twitter.com/dlHU4C68Zw — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 5 de diciembre de 2018

También se ha referido a los últimos comentarios del ministro belga de Defensa, Sander Loones, sobre la situación de los políticos independentistas catalanes en prisión, y ante los que Borrell ha anunciado una "comunicación diplomática".

A ese respecto el titular de Exteriores ha dicho que "quienes miden la democracia" sitúan la española por encima de la belga.

"La democracia española está entre las 20 primeras democracias del mundo. La de Bélgica está en el puesto 37", ha dicho Borrell, sin citar el informe específico al que hizo mención.

El ministro ha admitido que "de cuando en cuando" España hace "las cosas mal", en referencia a las sentencias emitidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero ha asegurado que "muchas menos que todos los demás grandes países democráticos de Europa".

"La verdad es que podemos sentirnos satisfechos, porque si nosotros hemos tenido 103 sentencias en la corte de Estrasburgo, Alemania ha tenido 193, Francia 728, el Reino Unido 714, Italia 1.800 y Bélgica 171. Caramba, tenemos muchas menos que todos los demás grandes países democráticos de Europa", ha afirmado.

Borrell ha hecho también referencia a la necesidad de "reformar" la Constitución (1978) y ha pedido poner "nuevas propuestas" sobre la mesa.

"Está bien que pensemos en reformar esta joven dama de 40 años, pongamos sobre el papel nuevas propuestas, preguntemos cuáles son los objetivos de esta reforma, preguntemos si son realizables", ha sugerido.

¿Sabías que desde la aprobación de la #Constitución hace 4 décadas se han celebrado...

.. 13 elecciones generales?

... 7 elecciones al Parlamento Europeo?



Descubre más cifras sobre la #democracia en #España en estos #40AñosdeConstitución en nuestra infografía pic.twitter.com/CVnIGJJlPJ — Exteriores (@MAECgob) 5 de diciembre de 2018

Por Mònica Faro (edición: Catalina Guerrero)

