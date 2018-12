Apoyos de última hora para el "único" acuerdo de "brexit" posible

Londres (EuroEFE).- La primera ministra británica, Theresa May, negocia con sus diputados concesiones de última hora sobre su polémico pacto de "brexit" a fin de evitar, o al menos reducir, el nivel de la derrota cuando sea votado el próximo martes.

El "mejor y único" pacto "posible"

Tanto May como el ministro de Economía, Philip Hammond, su principal aliado en el Gobierno, subrayaron que el pacto consensuado con Bruselas, que regula la salida de la Unión Europea (UE) y define la futura relación bilateral, "es el mejor y único posible", como también mantiene la UE.

En declaraciones a la BBC, la líder conservadora reveló que analiza con sus diputados que el Parlamento tenga un mayor papel a la hora de aplicar la cláusula de seguridad para la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda, el aspecto más criticado del tratado aprobado por los Veintisiete el pasado 25 de noviembre.

"Reconozco que existe inquietud entre los colegas sobre el papel del Parlamento, sobre la soberanía del Reino Unido en este asunto, así que estoy hablando con ellos sobre cómo podría el Parlamento tener un mayor papel para meternos y salir de eso (la cláusula)", afirmó.

Según el acuerdo de salida, si al final del periodo de transición, el 31 de diciembre de 2020, no hay acuerdo comercial bilateral, se aplicaría la salvaguarda, a no ser que el Gobierno británico y la UE acordaran prorrogar el periodo de transición.

May ofrece que el Parlamento decida al final del periodo de transición si no hay acuerdo comercial

La oferta de May sería que el Parlamento británico pudiera decidir cuál de estas dos opciones se elige.

La cláusula, que pretende evitar una frontera física en la isla de Irlanda, situaría al Reino Unido en una unión aduanera de forma indefinida con un estatus especial para Irlanda del Norte -lo que hace temer por la integridad territorial del país-.

Los medios británicos apuntan que, aunque algunos diputados se sintieran persuadidos por la medida, no está claro que la UE accediera a cambiar los términos del pacto.

Al abrir la tercera jornada de debate en la Cámara de los Comunes, Hammond dijo por su parte que es "ilusorio" pensar que el acuerdo de "brexit" se puede renegociar a última hora, como quieren algunos sectores.

Argumentó que el texto propuesto tras dos años de negociaciones cumple con el mandato del referéndum de 2016 de salir de la UE al tiempo que "mantiene vínculos" beneficiosos para la economía.

Este acuerdo "de compromiso" permitirá "unir a la nación" después de que el "brexit" se ejecute el próximo 29 de marzo, dijo Hammond, que advirtió de que "las naciones divididas no son prósperas".

