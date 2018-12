Los socialistas europeos proclaman Timmermans como candidato a presidir la CE

Lisboa (EuroEFE).- El holandés Frans Timmermans fue proclamado este sábado como candidato de la familia socialdemócrata europea a sustituir a Jean-Claude Juncker al frente de la Comisión Europea (CE).

Pese a que ya lleva semanas de facto siendo el candidato tras la retirada de la carrera para el puesto del también comisario Maros Sefcovic, los miembros del Partido Europeo Socialista (PES) levantaron sus tarjetas de voto de forma simbólica para confirmar su proclamación.

Timmermans es el actual número dos de la Comisión Europea así como vicepresidente primero y titular de Derechos Fundamentales.

Going on stage in a few minutes to close the #PESInLisbon Congress and kick off the 2019 European Elections campaign of @PES_PSE .



Live here https://t.co/InV915Zdiu pic.twitter.com/4xnGvmhjO7 — Frans Timmermans (@TimmermansEU) 8 de diciembre de 2018

Miembro del partido laborista PvdA, nacido en Maastricht hace 57 años, es desde 2014 el vicepresidente primero del Ejecutivo comunitario, por lo que conoce de primera mano la política comunitaria, como también ocurre con su principal oponente, el alemán Manfred Weber, candidato del grupo popular en la Eurocámara, proclamado en Helsinki hace un mes.

Timmermans tiene también amplia experiencia en la política de Holanda, donde llegó a ser ministro de Exteriores tras ocupar un escaño en el parlamento de La Haya.

Uno de los primeros en felicitarle ha sido el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, (el PSOE es parte del PES) quien intervino en el congreso de la familia política socialdemócrata europea en Lisboa.

El congreso aprobó ocho resoluciones que serán centrales en el manifiesto del partido, a adoptar formalmente en febrero, informaron fuentes de la formación.

Los socialdemócratas defienden que la recuperación económica real pasa por sueldos dignos para que la salida de la crisis no se lleve a cabo a costa de los trabajadores, ya sean asalariados, autónomos o falsos autónomos de la nueva economía "circular".

Además, reclaman que hombres y mujeres tengan mismos sueldos y condiciones laborales, sin importar el tamaño de la empresa.

"La brecha salarial es totalmente inaceptable, por eso queremos reducirla un 2 % por lo menos al año y así eliminarla de cara a 2030", dice la resolución dedicada a la igualdad.

Por otro lado, reclaman que hombres y mujeres "estén igualmente representados en posiciones de mando" y para ello abren la puerta a "cuotas" que permita conseguir el objetivo.

Además de Sánchez y el líder laborista británico Jeremy Corbyn, también participaron en la cita de Lisboa los jefes de Gobierno socialistas de Malta y Portugal, Joseph Muscat y António Costa, el anfitrión.

Por Lara Malvesí (edición: Piedad Viñas)