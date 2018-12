Reino Unido puede revocar el "brexit" mientras el acuerdo con la UE no entre en vigor

Bruselas (EuroEFE).- Un día antes de la votación del acuerdo de "brexit" en el Parlamento del Reino Unido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció este lunes que el país tiene capacidad de revocar de forma unilateral el artículo 50 de los tratados europeos mientras el pacto de divorcio entre ambos bloques no haya entrado en vigor.

La decisión de la corte con sede en Luxemburgo se anunció solo un día antes de la fecha prevista para la votación en Westminster, donde la primera ministra, Theresa May, no tiene garantizados los apoyos necesarios para sacar adelante el acuerdo pactado con los Veintisiete países que permanecerán en la UE tras el "brexit".

#ECJ: UK is free to unilaterally revoke the notification of its intention to withdraw from the EU – Case C-621/18 Wightman #Brexit pic.twitter.com/KUOI2eQ48C — EU Court of Justice (@EUCourtPress) 10 de diciembre de 2018

La revocación de la notificación en la que se informaba al Consejo Europeo de la decisión de abandonar la UE tendría el efecto de que el Reino Unido seguiría en la Unión Europea sin cambios en su estatus como Estado miembro, precisa el fallo.

Para Luxemburgo, la posibilidad de retirar el artículo 50, que inició el proceso de salida del Reino Unido al activarse el 29 de marzo de 2017, existe mientras el acuerdo de retirada pactado entre Londres y Bruselas no haya entrado en vigor.

Si semejante pacto no se ha concluido, el "brexit" se puede retirar antes de que termine el periodo de dos años desde que se notificó la intención de abandonar la UE o cualquier posible extensión que se haya añadido a esos dos años.

El Tribunal de la UE afirma que el "brexit" se puede revocar de forma unilateral https://t.co/zkGCBaGZc2 — EFE Noticias (@EFEnoticias) 10 de diciembre de 2018

Además de seguir "un proceso democrático de acuerdo con los requerimientos constitucionales nacionales" del país, la revocación debería comunicarse por escrito al Consejo Europeo, órgano que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

La revocación pondría punto final al proceso de salida, según el TJUE.

Contactos de última hora

La primera ministra británica, Theresa May, mantiene este lunes más contactos con diputados conservadores en un último esfuerzo para salvar su pacto del "brexit".

Across the UK, ministers have been explaining why it’s right to #BackTheBrexitDeal pic.twitter.com/gGkE6CGwLF — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 7 de diciembre de 2018

Los medios indican que May celebrará hoy más reuniones privadas con algunos diputados y señalan que la jefa del Gobierno habló el domingo con el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, cuyo apoyo puede ser vital en caso de nuevas negociaciones con Bruselas.

Watch Secretary of State @SteveBarclay talk about why the government's Brexit deal is the best for the UK on the @AndrewMarr9 Show. pic.twitter.com/zALRbIhw5M — Department for Exiting the EU (@DExEUgov) 9 de diciembre de 2018

Además, May habló anoche con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en medio de la incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir si el acuerdo del "brexit" es rechazado por los Comunes cuando faltan apenas tres meses para la retirada británica.

I had a phone call with PM @theresa_may. It will be an important week for the fate of #Brexit. — Donald Tusk (@eucopresident) 9 de diciembre de 2018

La primera ministra puede afrontar esta misma semana un desafío a su liderazgo por parte de sus compañeros de filas pues se espera que el Comité 1922, que agrupa al grupo conservador en los Comunes, reciba de los diputados las 48 cartas necesarias para poner en marcha una moción de no confianza contra May, según The Times.

Entre los favoritos a sucederle está el exministro de Exteriores Boris Johnson, que hizo una fuerte campaña a favor del "brexit" en el referéndum de 2016, y ahora se muestra a favor de una renegociación con Bruselas y de retener una parte del monto comprometido por Londres como parte del "divorcio" - de más de 35.000 millones de libras (38.900 millones de euros)- hasta que se llegue a un acuerdo sobre la nueva relación comercial con la UE.

La casi imposible victoria de May

May afronta una anunciada derrota este martes, día 11, cuando la Cámara de los Comunes vote el acuerdo del "brexit" que ha negociado con el bloque europeo, pero que ha generado un amplio rechazo entre los parlamentarios a causa de la polémica "salvaguarda", pensada para evitar una frontera física entre Irlanda e Irlanda del Norte.

Diputados conservadores euroescépticos y muchos de la oposición, entre ellos los democráticounionistas de Irlanda del Norte, han dejado claro que votarán en contra del pacto, lo que hace casi imposible que May lo pueda sacar adelante ya que para ello necesita el respaldo de 320 parlamentarios y tiene 316 en los Comunes.

Johnson sostiene que el acuerdo del "brexit" puede ser utilizado por la UE para "chantajear" al Reino Unido durante las futuras negociaciones acerca de la relación comercial y de seguridad que tendrán ambas partes.

En declaraciones a la BBC, Johnson afirmó el domingo que el pacto puede ser aprobado en los Comunes si se retira la "garantía" -"backstop"-, algo que calificó de "relativamente fácil" de conseguir.

WATCH: @BorisJohnson: "it absolutely breaks my heart to think that after all that we fought for, we should consign ourselves to a future in which the EU effectively rules us in many, many respects and yet we have no say - that is an absurdity." pic.twitter.com/TSB8ExxSlS — Change Britain (@Change_Britain) 9 de diciembre de 2018

"El problema principal con este arreglo de salvaguarda es que le da el poder a Bruselas y a todos los otros miembros de la UE a efectivamente chantajearnos para obtener lo que ellos quieran de la futura negociación comercial. Es una posición negociadora diabólica", opinó el exministro y antiguo alcalde de Londres.

Esa salvaguarda prevé que el Reino Unido permanezca en la unión aduanera y que Irlanda del Norte también esté alineada con ciertas normas del mercado único, salvo que Londres y Bruselas presenten una solución alternativa para la frontera o hasta que establezcan una nueva relación comercial entre ambas partes.

En virtud del acuerdo, Londres negociaría su vínculo comercial con Bruselas en el periodo de transición, que empezará tras el "brexit", el 29 de marzo de 2019, y terminará a finales de 2020.

Pero esa "garantía" puede ser indefinida si las partes no cierran el acuerdo al término del periodo de transición.

El "momento del bolso" de May

Ante las conjeturas de un posible retraso del voto, la residencia oficial de Downing Street informó de que May no tiene intención de postergarlo al insistir: "El voto sigue adelante".

En declaraciones al dominical Mail on Sunday, la primera ministra advirtió de que el Reino Unido afronta un terreno incierto si el acuerdo del "brexit" es rechazado y alertó de que el país entraría en "aguas inexploradas" y en una "grave incertidumbre".

"Cuando digo que estaríamos realmente en aguas inexploradas si este acuerdo no es aprobado, espero que la gente entienda lo que yo realmente creo y temo que podría pasar", afirmó.

Now is the time for this country to come back together again. #BackTheBrexitDeal pic.twitter.com/2Vko8ONbU5 — Theresa May (@theresa_may) 6 de diciembre de 2018

El dominical The Sunday Times asegura que May tiene intención de emular a la exprimera ministra conservadora Margaret Thatcher al viajar a Bruselas para exigir un mejor acuerdo del "brexit", en un intento por evitar la caída de su Gobierno.

Los ministros más cercanos a May le han hecho saber que necesita repetir el famoso "momento del bolso", en alusión a la dureza de Thatcher -en el poder entre 1979 y 1990- en sus negociaciones con la UE, de la que consiguió en los pasados años ochenta el "cheque británico", una devolución del aporte británico por considerar que el presupuesto comunitario era desventajoso para su país.

En el ambiente confuso que vive el país, donde mucha gente -y los medios- no hablan de otra cosa que no sea el "brexit", una encuesta de la empresa YouGov para el "Sunday Times" revela que el 48% de los consultados considera que la política británica "está rota" frente al 11% que consideró funciona bien, en tanto que el resto -1.652 encuestados entre el 6 y 7 de diciembre- no contestó.

Información elaborada por las delegaciones de la Agencia EFE en Bruselas y Londres (edición. Desirée García)

