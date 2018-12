May aplaza la votación del "brexit" para evitar el fracaso

Londres/Bruselas (EuroEFE).- La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, anunció este lunes el aplazamiento del voto sobre el acuerdo del "brexit" previsto para este martes, ante la falta de una mayoría en el Parlamento.

Decenas de diputados conservadores habían amenazado con rebelarse contra May y votar en contra del pacto alcanzado entre Londres y la Unión Europea (UE), por lo que el Gobierno corría el riesgo de sufrir una amplia derrota en la votación.

May ha dicho que dialogará con los líderes de la Unión Europea (UE) antes del Consejo Europeo previsto a partir del próximo jueves y buscará "garantías adicionales" sobre el mecanismo de salvaguarda previsto para evitar una frontera en la isla de Irlanda.

May admitió que la posibilidad de que ese mecanismo de salvaguarda mantenga al Reino Unido integrado en las estructuras comunitarias durante años genera una "honda preocupación" entre los diputados.

Reconoció que seguir adelante con la votación significaría que el acuerdo, al que los 27 socios europeos restantes ya han dado su visto bueno, "sería rechazado por un margen significativo".

No obstante, "todavía creo que se puede lograr una mayoría en esta Cámara que lo apoye (el acuerdo), si consigo garantías adicionales en la cuestión del mecanismo de salvaguarda", declaró la primera ministra.

Indicó asimismo que su Gobierno evalúa fórmulas para "dar más poder" a la Cámara de los Comunes en el proceso de salida de la Unión Europea.

La primera ministra quiere asegurarse de que el mecanismo para Irlanda del Norte -que, si entra en vigor, dejará al Reino Unido vinculado con la UE hasta que se llegue a un nuevo acuerdo comercial- tiene "legitimidad democrática" y no puede mantenerse "de forma indefinida".

Corbyn: May "debe dejar paso"

El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, dijo que la primera ministra, Theresa May, "debe dejar paso" a su formación para gobernar, si no puede renegociar con Bruselas el acuerdo para la salida de la Unión Europea (UE).

El Gobierno conservador está "en el caos", según Corbyn ,quien advirtió que la Cámara de los Comunes solamente aceptará un acuerdo "renegociado" y no simples "garantías" legales sobre el texto actual.

The Government has decided Theresa May's Brexit deal is so disastrous that it has taken the desperate step of delaying its own vote at the eleventh hour. pic.twitter.com/3aO2QsM4W2 — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 10 de diciembre de 2018

Los diputados laboristas acompañaron la intervención de su líder con gritos de "Dimisión, dimisión" dirigidos a May, que ha asegurado en repetidas ocasiones que no piensa dejar el cargo.

Los independentistas escoceses del SNP, así como los liberaldemócratas, instaron a los laboristas, como mayor grupo de la oposición, a presentar una moción de censura contra May en el Parlamento, lo que llevaría a una votación sobre su liderazgo en el Gobierno.

May "se ha humillado", según sus socios del DUP

El líder del norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP) Nigel Doods declaró a la cadena BBC que la "premier" conservadora "debería haberse dado cuenta" de que el pacto suscrito con Bruselas estaba abocado al fracaso desde el momento en que "lo trajo aquí", dado el fuerte rechazo del ala dura de su propio partido, de la oposición laborista y del DUP.

"Ha ido por ahí, hasta esta misma mañana, diciendo que la votación seguía adelante, que este acuerdo no se iba a renegociar, y hasta lo elogió", dijo el dirigente de la formación ultraconservadora norirlandesa, cuyos diez diputados en Londres permiten a May gobernar en minoría.

WATCH @NigelDoddsDUP in the House of Commons during PM statement:

"Please PM really do start listening. Come back with changes to the Withdrawal Agreement or it will be voted down." https://t.co/e52O2aRIyU — DUP (@duponline) 10 de diciembre de 2018

Doods consideró que "si ha cancelado la votación" es para "ir a Bruselas y obtener algo mejor", pero, "francamente -lamentó- esto es una humillación que ella misma se ha buscado".

Una estrategia para ganar tiempo

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, acusó a Theresa May de querer "ganar tiempo".

"La parte más notable de esta declaración de la primera ministra hasta ahora es lo que está ausente: una fecha para reprogramar la votación. ¿Está simplemente tratando de ganar tiempo? Si es así, es inaceptable", subrayó.

La dirigente nacionalista escocesa señaló que había hablado con May antes de que esta compareciera en la Cámara de los Comunes para comunicar su decisión de aplazar la votación.

"Acabo de hablar con la primera ministra. Le transmití mi profunda frustración de que los intereses del dividido partido tory (conservador) tengan prioridad sobre los intereses del país y que retrasar la votación es una abdicación de responsabilidad, lo que lleva a un caos aún mayor", afirmó.

The most notable part of this PM statement so far is what is absent from it - a date for a rescheduled vote. Is she simply trying to run down the clock? Unacceptable, if so. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 10 de diciembre de 2018

La UE no está dispuesta a renegociar

Tanto la Comisión Europea como el Consejo de la UE (los países) reiteraron que no tienen previsto renegociar el acuerdo. "Nuestra posición permanece: no renegociaremos el acuerdo que está sobre la mesa ahora mismo", declaró la portavoz del Ejecutivo comunitario Mina Andreeva en la rueda de prensa diaria de la CE.

Desde el Consejo Europeo, su presidente Donald Tusk, precisó no obstante, que está dispuesto a discutir cómo facilitar que Londres lo ratifique.

I have decided to call #EUCO on #Brexit (Art. 50) on Thursday. We will not renegotiate the deal, including the backstop, but we are ready to discuss how to facilitate UK ratification. As time is running out, we will also discuss our preparedness for a no-deal scenario. — Donald Tusk (@eucopresident) 10 de diciembre de 2018

Sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que admitió la posibilidad de que el Reino Unido revoque de manera unilateral el "brexit", la portavoz de la Comisión dijo que toman nota de la decisión de la corte.

Ante el tribunal con sede en Luxemburgo, la Comisión Europea había defendido que para retirar la notificación en la que Londres informaba de su intención de abandonar el club comunitario era necesario el visto bueno de todos los demás Estados miembros.

Sin embargo, la portavoz de la CE aseguró que no es "la primera vez" que los criterios de la Comisión y el TJUE difieren y que esa diferencia muestra que el tribunal comunitario es "independiente".

