El "brexit" no se renegociará, dice Juncker

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, dijo este martes que el acuerdo del "brexit" entre Bruselas y Londres "no se renegociará" y dejó claro que los Veintisiete no dejarán "sola" a Irlanda.

"Veré a (la primera ministra, Theresa) May esta noche. El acuerdo que acordamos el 25 de noviembre es el mejor posible y el único posible. No hay espacio para renegociar pero sí para una mayor clarificación e interpretación sin abrir de nuevo el pacto", dijo ante el pleno de la Eurocámara.

I will meet @theresa_may this evening in Brussels. I remain convinced that the #Brexit deal we have is the best - and only - deal possible. There is no room for renegotiation, but further clarifications are possible. — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) December 11, 2018

Juncker se reconoció "asombrado" de que pese al acuerdo ya cerrado hayan surgido "problemas en el último tramo de la carrera", en alusión a la decisión de May de posponer la votación en el parlamento británico.

Juncker se refirió a la salvaguarda sobre la frontera norirlandesa e insistió en que no se renegociará.

Juncker: la UE "nunca" dejará "tirada a Irlanda, nunca"

"Nunca dejaremos tirada a Irlanda, nunca", añadió.

El presidente del Ejecutivo comunitario confirmó que este martes se reunirá con May en Bruselas, al igual que el presidente del Consejo Europeo, Tusk.

Tusk incluyó el lunes en la agenda de la cumbre de líderes europeos de este jueves la cuestión del "brexit", que en principio no iba a tratarse, después de que May decidiese posponer el voto sobre el acuerdo alcanzado entre la UE y Londres en la Cámara de los Comunes para buscar "garantías adicionales" en Bruselas sobre Irlanda del Norte.

I have decided to call #EUCO on #Brexit (Art. 50) on Thursday. We will not renegotiate the deal, including the backstop, but we are ready to discuss how to facilitate UK ratification. As time is running out, we will also discuss our preparedness for a no-deal scenario. — Donald Tusk (@eucopresident) December 10, 2018

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, afirmó que la UE se "ceñirá" al acuerdo ya alcanzado con Londres y defendió que la CE ha intentado "desde el principio" que el "brexit" cause "el menor daño posible".

"Así es como (el negociador jefe para la UE) Michel Barnier ha negociado de buena fe en nombre de los Veintisiete y hemos encontrado un acuerdo con el Gobierno británico y nos ceñimos a ese acuerdo", dijo a su llegada al Consejo de Asuntos Generales de la UE el recién elegido candidato socialdemócrata para las elecciones europeas de mayo.

La gira europea de May en busca de "garantías adicionales"

La primera ministra británica, Theresa May, ha comenzado este martes en La Haya su ronda exprés por capitales europeas para ajustar el acuerdo del "brexit" ante la dificultades que tiene para obtener el apoyo de su Parlamento.

En La Haya, May ha sido recibida por el primer ministro de Holanda, Mark Rutte, y en Berlín, su siguiente escala, se encontrará con la canciller alemana, Angela Merkel.

Según Rutte su diálogo con May sobre los "últimos desarrollos" del "brexit" ha sido "útil".

This morning I received PM @Theresa_May in The Hague for a breakfast meeting in preparation for the European Council later this week. A useful dialogue which saw us discuss the latest #Brexit developments. pic.twitter.com/jbmkpRK9L3 — Mark Rutte (@MinPres) December 11, 2018

El plan de May es pedir a la Unión Europea (UE) "garantías adicionales" sobre el mecanismo de salvaguarda diseñado para evitar una frontera en Irlanda del Norte tras el "brexit".

Y a todo esto hay que sumar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que afirma que el Reino Unido tiene la capacidad de revocar de forma unilateral el artículo 50 de los tratados europeos, el que inició el proceso de su salida de la UE, al activarse el 29 de marzo de 2017.

Información elaborada por el servicio de Internacional de Efe (edición: Catalina Guerrero)

Para saber más:

► May aplaza la votación del "brexit" para evitar el fracaso

►Reino Unido puede revocar el "brexit" mientras el acuerdo con la UE no entre en vigor