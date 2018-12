El 21 de enero, fecha límite para votar el "brexit"

Londres (EuroEFE).- La primera ministra británica, Theresa May, presentará el acuerdo del "brexit" para su votación en la Cámara de los Comunes antes del próximo 21 de enero, según informó un portavoz de la residencia oficial de Downing Street.

La jefa del Gobierno decidió suspender la votación que iba a celebrarse este martes, después de que diputados conservadores euroescépticos y de la oposición indicasen que no apoyarían el pacto negociado entre Londres y Bruselas.

Tras el aplazamiento del voto, May ha emprendido una gira para reunirse con varios líderes europeos, incluida la canciller alemana Angela Merkel, en un intento por conseguir concesiones de la Unión Europea que permitan que el tratado pueda superar el trámite parlamentario.

El primero en recibirla ha sido el primer ministro holandés, Mark Rutte, quien aseguró que ambos habían mantenido un "diálogo útil" sobre la situación del "brexit".

This morning I received PM @Theresa_May in The Hague for a breakfast meeting in preparation for the European Council later this week. A useful dialogue which saw us discuss the latest #Brexit developments. pic.twitter.com/jbmkpRK9L3

En su comparecencia este lunes en la cámara baja, la primera ministra dijo que pedirá al bloque europeo "garantías adicionales" sobre el mecanismo de salvaguarda diseñado para evitar una frontera en Irlanda del Norte tras el "brexit", lo que más inquieta a los diputados conservadores "euroescépticos" y a los pro-británicos del Partido Democrático Unionista (DUP) de la provincia.

Esa "garantía" prevé que el Reino Unido permanezca en la unión aduanera y que Irlanda del Norte también esté alineada con ciertas normas del mercado único, hasta que establezcan una nueva relación comercial entre ambas partes, negociada en el periodo de transición -entre el 29 de marzo de 2019 y finales de 2020-.

La primera ministra aseguró que hay "un amplio apoyo a muchos de los aspectos del acuerdo" y recalcó que aún creía posible "lograr una mayoría en esta Cámara que lo apoye", si conseguía "garantías" adicionales en la cuestión del mecanismo de salvaguarda.

Los representantes de cuatro partidos de la oposición británica pidieron al líder laborista, Jeremy Corbyn, que se una a ellos para presentar un moción de censura contra la primera ministra.

Según el presidente de los laboristas, Ian Lavery, Theresa May ha perdido "toda autoridad".

The SNP and others calling for an immediate no confidence vote admit that they know it would fail.



They know a failed motion would unite the Tories, prevent us from getting a General Election, and keep this shambles of a Tory Government in power. 1/3