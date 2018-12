Corbyn resiste a las presiones para presentar ya una moción de censura a May

Londres (EuroEFE).- El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, dijo este martes que impulsará una moción de censura contra la primera ministra, Theresa May, "cuando sea apropiado" y no de forma inmediata, como le exigen otros grupos de la oposición.

Durante un debate en la Cámara de los Comunes, Corbyn acusó a la jefa del Gobierno de "degradar" su cargo al "huir" de la votación prevista sobre su acuerdo de "brexit", que ella pospuso a fin de conseguir nuevas concesiones de Bruselas.

Afirmó que, si la líder conservadora no es capaz de someter a votación parlamentaria un mejor pacto para la salida del país de la Unión Europea tras sus reuniones de última hora con líderes europeos, "debe irse", pues habrá perdido la prerrogativa "de liderar, negociar y hablar en nombre del Parlamento".

El líder de la oposición advirtió, sin embargo, de que ahora no es el momento de presentar una moción de censura contra May porque sabe que la perdería por falta de escaños y prefiere esperar a que tenga "opciones de prosperar".

In 35 years as an MP I've never witnessed such an abject mess as this Prime Minister has made of these Brexit negotiations. pic.twitter.com/GljTC0bjB0

A la pregunta de un diputado del Partido Nacionalista Escocés (SNP), Peter Wishart, de si iba a liderar una votación contra la primera ministra, Corbyn respondió:

"No tenemos confianza en este Gobierno, pero hemos de hacer lo apropiado en el momento apropiado para impulsar una moción de no confianza (censura) a fin de sacarlo" del poder, manifestó.

Tal moción solo prosperaría si tuviera el apoyo del Partido Democrático Unionista (DUP) norirlandés -socios parlamentarios del Ejecutivo- o de diputados conservadores, algo que podría suceder si los Comunes rechazan el acuerdo final de "brexit" que May someta a votación antes del 21 de enero.

Cuatro partidos piden a Corbyn que presente una moción de censura

Los líderes parlamentarios del SNP escocés, Ian Blackford; del Partido Liberal Demócrata, Vince Cable; de los Verdes, Caroline Lucas, y el galés Plaid Cymru, Liz Saville Roberts, además de varios lores laboristas, han pedido por carta a Corbyn que presente ya la moción de censura contra la primera ministra.

Blackford incluso amenazó con hacerlo él -con menos posibilidades de que sea aceptada a trámite parlamentario- si el socialdemócrata no da el paso "antes del final de la jornada".

I spoke to @BBCGaryR earlier regarding the farcical events we are seeing at Westminster. @theresa_may is Prime Minister in name only, she has no power, no influence. She must go, and, we must move forward to protect the interests of Scotland. pic.twitter.com/PofoBq4TwI