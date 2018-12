May ve voluntad en Europa para encontrar una solución al "brexit"

Londres (EuroEFE).- La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, aseguró que ha visto voluntad en los líderes europeos con los que se ha reunido para "solucionar el problema" de la salvaguarda para Irlanda del Norte, que dificulta la aprobación del acuerdo del "brexit" en el Parlamento británico.

"Lo que me han mostrado en estas reuniones es que existe una determinación compartida para lidiar con este asunto y solucionar el problema", dijo May en una entrevista distribuida a través de canales de televisión británicos.

La primera ministra visitó La Haya para conversar con el primer ministro holandés, Mark Rutte; Berlín, donde se reunió con la canciller alemana, Angela Merkel, y Bruselas, para encontrarse con los presidentes del Consejo Europeo y la Comisión Europea (CE), Donald Tusk y Jean-Claude Juncker, respectivamente.

PM @Theresa_May continues her discussions with European leaders on the Brexit deal by meeting President Donald Tusk in Brussels. pic.twitter.com/UfzbCntvGt

La mandataria conservadora, que ha pospuesto la votación sobre el acuerdo del "brexit" que estaba prevista este martes en la Cámara de los Comunes ante la falta de apoyos, recalcó que quiere obtener de la Unión Europea (UE) "certidumbre" de que la cláusula para evitar una frontera en Irlanda del Norte será "solo temporal".

"Esas son las garantías que pediremos al resto de líderes (europeos) durante los próximos días", dijo May, que este miércoles prevé reunirse con el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, y el jueves estará en la cumbre de Bruselas.

Al mismo tiempo, recalcó que el Reino Unido mantiene en marcha las preparaciones para una eventual salida sin acuerdo de la UE el próximo 29 de marzo, que se producirá si el Parlamento británico no aprueba un pacto antes de esa fecha.

Preguntada sobre si prevé someter a votación el tratado de salida antes de Navidad o bien a partir de enero, May se limitó a señalar que está al "inicio de las negociaciones" sobre las nuevas garantías que espera obtener.

La UE quiere ayudar a May, pero "la cuestión es cómo"

Tras reunirse con la primera ministra británica, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, afirmó que está "claro" que los Veintisiete "quieren ayudar" a Londres ante el bloqueo del acuerdo del "brexit", pero "la cuestión es cómo".

"Larga y franca discusión con la primera ministra Theresa May ante la Cumbre sobre el 'brexit'. Está claro que la UE de los Veintisiete quiere ayudar. La cuestión es cómo", comentó Tusk.

Long and frank discussion with PM @theresa_may ahead of #Brexit summit. Clear that EU27 wants to help. The question is how.