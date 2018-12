Juncker y Tajani condenan el atentado de Estrasburgo, "ciudad símbolo de paz y democracia"

Bruselas (EuroEFE).- El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, condenó "con gran firmeza" el atentado ocurrido este martes en el mercado de Navidad de Estrasburgo y recordó que la ciudad es "por excelencia símbolo de la paz y la democracia europeas", mientras que el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, instó a "responder con la fuerza de la democracia y de la libertad a la violencia del terror".

"Mis pensamientos están con las víctimas del tiroteo de Estrasburgo que condeno con gran firmeza. Estrasburgo es por excelencia una ciudad símbolo de paz y de democracia europeas. Valores que defenderemos siempre. La Comisión está al lado de Francia", afirmó Juncker a través de su perfil de Twitter.

Estrasburgo acoge esta semana la sesión plenaria del Parlamento Europeo, que se reúne una vez al mes en la ciudad francesa.

Al menos tres personas han muerto y otras once han resultado heridas por el tiroteo registrado en el centro de Estrasburgo, que la Fiscalía investiga como un posible atentado terrorista.

El ministro francés del Interior, Christophe Castaner, explicó a la prensa que el autor de los disparos, que ya ha sido identificado por la autoridades, tiene antecedentes por delincuencia común y está siendo buscado por la policía, en medio de un amplio despliegue.

Lo sucedido llevó a cerrar la sede del Parlamento Europeo (PE), que pidió a su personal que se mantuvieran a cubierto, al igual que sucedió en muchos comercios de la ciudad.

Tajani insta a "responder con la fuerza de la democracia y de la libertad a la violencia del terror"

El presidente del PE, Antonio Tajani, indicó en Twitter que el Parlamento "no se deja intimidar por atentados terroristas o criminales", e instó a "responder con la fuerza de la democracia y de la libertad a la violencia del terror".

El ataque en Estrasburgo obligó a eurodiputados a cumplir el "toque de queda".

El ataque de anoche en la ciudad francesa de Estrasburgo ha encontrado a la capital alsaciana en plena ebullición, con el mercadillo navideño y con el último pleno del año en el Parlamento Europeo, lo que ha obligado a diversos eurodiputados a cumplir con un "toque de queda".

Como símbolo de resistencia al terrorismo y en defensa de los valores europeos que los atacantes desprecian, Tajani decidió que la sesión debía continuar y la alta representante para la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, y otros tantos eurodiputados españoles permanecieron en las instalaciones de la Eurocámara.

El eurodiputado socialista español Jonás Fernández llegaba a su hotel, cercano al centro, cuando vio gente correr y se dio cuenta de que pasaba algo, explicó a Efe.

Por suerte, su hotel se encontraba fuera de la barrera de seguridad impuesta por la Policía y pudo ponerse a salvo mientras comprobaba que todos sus conocidos del Parlamento Europeo estaban bien, al tiempo que los helicópteros empezaban a sobrevolar el escenario de la incertidumbre.

El ataque les afectó más de cerca a un grupo de eurodiputados españoles del PP, como Esteban González Pons y Carlos Iturgaiz, quienes tuvieron que confinarse en los bajos de un restaurante hasta nueva orden.

El asesor del grupo liberal europeo David Sans explicó a Efe que estaba esperando a un amigo en la icónica Catedral de Estrasburgo, a pocos metros de lo sucedido, cuando escuchó disparos y empezó a correr hasta encontrar un lugar seguro.

I was just next to the Cathedral in #Strasbourg and I saw people running so I left inmediately! One dead and some injured...#Strasburgo #Strasburg pic.twitter.com/nz9OgQ9Sg6