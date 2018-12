May, dispuesta a luchar con "todas" sus "fuerzas" contra la moción de confianza

Londres (EuroEFE).- La primera ministra británica, Theresa May, afirmó este miércoles está dispuesta a luchar con "todas" sus "fuerzas" en el proceso interno iniciado por su partido, el Conservador, para sacarla del poder.

May tendrá que enfrentarse este miércoles a una moción de confianza después de que el Partido Conservador recibiese las cartas necesarias para iniciar ese proceso, anunció el Comité 1922, que reúne a este grupo en la Cámara de los Comunes.

En una declaración ante su residencia oficial londinense de Downing Street, la "premier" aseguró que luchará, "con todas mis fuerzas", para ganar la votación, para lo que necesita los respaldos de 158 diputados, el 50 por ciento de los parlamentarios conservadores en la cámara baja británica (315).

"Debemos y cumpliremos con el voto del referéndum (de junio de 2016) y aprovecharemos las oportunidades que hay por delante", afirmó la May, quien recalcó que está dispuesta a "finalizar" el trabajo de materializar la retirada del país del bloque europeo.

En su declaración, la primera ministra afirmó que elegir en este momento un nuevo líder conservador supone un "riesgo" para el futuro del país y recalcó que un nuevo dirigente no tendrá suficiente tiempo para reabrir unas negociaciones con la UE sobre el "brexit".

En su opinión, un nuevo líder tendría que retrasar la retirada del país de la UE -el 29 de marzo de 2019- o revocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que el Reino Unido invocó en marzo de 2017 y con el que se inició el proceso para la salida británica de la UE.

Según afirmó, el líder de la oposición laborista, el izquierdista Jeremy Corbyn, sería el beneficiario de la llegada de un nuevo responsable al frente del partido en el poder.

May resaltó que ha sido miembro del Partido Conservador durante 40 años y que ocupó diversos puestos en el poder.

El presidente de ese comité, Graham Brady, ha recibido las 48 misivas necesarias de los diputados para convocar la votación.

¿Cuál es el mecanismo?

Como establecen los propios estatutos del Partido Conservador, se pone de este modo en marcha una votación en el seno del grupo parlamentario.

Brady (en la imagen hablando con los medios de comunicación) comunicó que la votación se celebrará entre las 18 y las 20 GMT de este miércoles en la sala número 14 de la cámara baja, pero si May gana la votación, no podrá realizarse por un año otro proceso similar interno, de acuerdo con las reglas de la formación.

"Los votos serán contados inmediatamente después y el resultado será anunciado en cuando sea posible esta noche", añadió Brady.

Si May no obtiene un respaldo mayoritario, es decir, 158 de los 315 diputados, debería abandonar de inmediato su puesto.

En el caso de superar la moción, tendría su puesto asegurado 12 meses más. Ese es el tiempo que los estatutos establecen antes de que pueda presentarse otra moción.

Si Theresa May resulta derrotada en esta votación, se abriría una batalla por el liderazgo tory. Los diputados votarían en un proceso de descarte hasta que solo quedaran dos candidatos en liza.

Hasta el momento, nadie ha presentado oficialmente su candidatura, pero los nombres barajados para sustituir a la primera ministra son el exministro de Exteriores, Boris Johnson; el exministro para el "brexit" David Davis y su sucesor en esa responsabilidad, Dominic Raab.

Una moción de confianza que llegaba en plena gira dipomática de May por capitales europeas

Las misivas fueron remitidas en medio de la crisis que vive el Gobierno por la decisión de May de retrasar la importante votación que iba a celebrarse el martes del acuerdo del "brexit" en los Comunes.

La "permier" conservadora decidió postergar la votación, que con seguridad iba a perder, ante el rechazo que el pacto generó entre los diputados "tories" euroescépticos y muchos de la oposición.

Ante esta situación, la política inició intensos contactos con líderes europeos a fin de conseguir algún tipo de concesión de la Unión Europea (UE) que permita que el acuerdo supere el trámite parlamentario en Londres.

Tras conocerse el anuncio, el ministro británico de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, señaló en su cuenta de Twitter que respaldará a May esta noche porque está realizando "actualmente el trabajo más difícil" y añadió que "lo último que el país necesita es un proceso (interno) largo y perjudicial".

"El brexit nunca sería fácil pero ella es la mejor persona para asegurar que nos marchamos de la UE el 29 de marzo", agregó Hunt.

