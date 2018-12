Los Veintisiete abordarán ya la preparación para un "brexit" sin acuerdo

Bruselas (EuroEFE).- Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) abordarán en su cumbre de este jueves y viernes la posibilidad de que el "brexit" se produzca sin un acuerdo de salida, según indicó el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en su carta de invitación a los líderes.

Tusk comenzó su misiva haciendo referencia a la "gravedad de la situación en el Reino Unido" y explicó que los Veintisiete prevén escuchar el jueves la "evaluación" que hará la primera ministra británica, Theresa May, y después reunirse sin ella para adoptar las conclusiones oportunas al respecto.

"Dado que el tiempo se está agotando, también discutiremos el estado de las preparaciones para un escenario de falta de acuerdo", señaló el presidente del Consejo, quien ayer se reunió con May después que esta decidiese posponer la votación del acuerdo de salida en la Cámara de los Comunes para buscar "garantías adicionales" en Bruselas sobre Irlanda del Norte.

My invitation letter ahead of the December #EUCO: https://t.co/ROxy3Ox9WD