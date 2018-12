Nueva cumbre de la UE marcada por el "brexit"

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea se prepara para una cumbre, este jueves y viernes, marcada por la incertidumbre sobre el futuro del "brexit" y del propio Gobierno británico.

En la carta que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, envió a los líderes antes de la cumbre, apuntó que abordarán la preparación para un "brexit" sin acuerdo.

"Dado que el tiempo se está agotando, también discutiremos el estado de las preparaciones para un escenario de falta de acuerdo", señaló el político polaco.

En la tarde del jueves, está previsto que May exponga sus "preocupaciones" sobre la ratificación del acuerdo de retirada en el Reino Unido, después de que esta semana decidiera retrasar el voto del pacto en la Cámara de los Comunes, al constatar que carecía de los apoyos necesarios para aprobarlo.

De hecho, May aseguró el lunes que pediría a los líderes de la UE "garantías adicionales" sobre el mecanismo de seguridad diseñado para evitar una frontera física en Irlanda del Norte, y un día después realizó una gira exprés por La Haya, Berlín y Bruselas con el objetivo de ajustar el acuerdo.

Después de cenar, los jefes de Estado y de Gobierno, ya sin el Reino Unido, analizarán qué le pueden ofrecer a May para facilitar la ratificación del tratado en el Parlamento de Westminster y, según fuentes comunitarias, podrían publicar una declaración al respecto.

La renegociación del acuerdo "no está sobre la mesa"

Esas mismas fuentes recalcaron que la renegociación del acuerdo de retirada es "imposible" y "no está sobre la mesa".

Añadieron que cualquier garantía adicional no puede contradecir el pacto de salida al que los líderes de los países que seguirán en la UE tras el "brexit" dieron su respaldo político en la cumbre extraordinaria del pasado 25 de noviembre.

Sin embargo, no quisieron concretar qué tipo de aclaración podría obtener Londres del club comunitario.

Las fuentes comunitarias coincidieron con esos planteamientos y aseguraron que a medida que el tiempo se agota y se acerca el 29 de marzo, la fecha prevista del "brexit", las probabilidades de una salida sin pacto "crecen".

Sobre la hipótesis de prolongar el plazo de las negociaciones más allá del 29 de marzo, algo que debería recibir el visto bueno de todos los Estados miembros que seguirán en la UE tras la marcha británica, las fuentes indicaron que no se ha recibido petición alguna desde el Reino Unido.

Al margen del "brexit", la agenda de los líderes comunitarios incluye otros asuntos, como el refuerzo de la unión monetaria, la lucha contra las informaciones falsas o el próximo presupuesto comunitario.

