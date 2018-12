May pide ayuda a la UE para sacar adelante el "brexit"

Bruselas (EuroEFE).- La incertidumbre sobre el "brexit" planea en la cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) que comenzó este jueves en Bruselas con todas las miradas puestas en la primera ministra británica, Theresa May, y su petición de ayuda a los líderes europeos para conseguir que el acuerdo sobre la salida del Reino Unido del bloque comunitario sea ratificado por el Parlamento británico.

A su llegada a la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno, May reconoció que no espera que los Veintisiete le concedan de forma inmediata las garantías que necesita para que el pacto obtenga el veredicto de la Cámara de los Comunes, pero confió en que puedan trabajar sobre ellas "tan pronto como sea posible".

PM @Theresa_May is in Brussels at @EUCouncil — starting by meeting the Taoiseach Leo Varadkar pic.twitter.com/fgU9V1GTyD

May aplazó la votación del acuerdo de salida en la Cámara de los Comunes, que estaba prevista para el martes, con el fin de utilizar la cumbre de este jueves y viernes para intentar obtener más garantías de los Veintisiete con respecto a la salvaguarda para Irlanda del Norte.

El objetivo es evitar un eventual rechazo al texto, ya que algunos de los diputados conservadores y muchos de la oposición habían indicado que votarían en contra, sobre todo, por la salvaguarda para la frontera irlandesa.

En el potencial escenario en el que Londres y Bruselas no hayan logrado un acuerdo sobre su relación comercial para cuando concluya el periodo de transición, que en principio finaliza el 31 de diciembre de 2020, se activaría de forma automática un plan de contingencia o salvaguarda sin fecha de finalización específica.

Este plan mantendría al Reino Unido en la unión aduanera europea y alinearía únicamente a Irlanda del Norte con algunas normas del mercado único.

La UE, dispuesta a ayudar pero no a renegociar

El primer ministro de la República de Irlanda, Leo Varadkar, se mostró dispuesto a proporcionar explicaciones y aclaraciones que ayuden a la ratificación del pacto, pero recalcó que no se puede acordar nada "que cambie el contenido del acuerdo de retirada".

Sobre la salvaguarda para evitar la frontera física en Irlanda, declaró que ponerle una fecha de caducidad o una cláusula unilateral de salida supondría hacerlo "inoperativo" y "reabrir la sustancia del acuerdo".

Explicó que el Reino Unido tiene la opción de retirar el "brexit" y también de pedir una prolongación de las negociaciones, pero subrayó que su opción preferida es la ratificación del acuerdo, lo cual esperó que suceda "en las próximas dos semanas".

First meeting of the day here in Brussels is with @theresa_may Summit in the Irish delegation rooms before this afternoon’s @EUCouncil. We’re talking state of play with #Brexit pic.twitter.com/ZqQjEhORy3