La UE rechaza ayudar a May a conseguir aprobar el acuerdo de 'brexit' en Londres

Bruselas (EuroEFE).- Los países que seguirán en la Unión Europea (UE) tras el "brexit" rechazaron en la noche del jueves dar a la primera ministra británica, Theresa May, garantías legalmente vinculantes que faciliten la ratificación del acuerdo de salida en el Parlamento de Westminster, donde el principal escollo es la salvaguarda para evitar una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

"No habrá nuevas obligaciones legalmente vinculantes para la Unión Europea, eso está claro", declaró el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en una rueda de prensa tras la primera jornada de una cumbre europea en la que el "brexit" volvió a acaparar todo el protagonismo.

El plan de salvaguarda para Irlanda es el principal punto de fricción en la Cámara de los Comunes británica, donde May optó esta semana por aplazar la votación del acuerdo de salida de la UE con el objetivo de utilizar la cumbre de este jueves para intentar obtener más garantías de los Veintisiete sobre la solución para evitar la frontera física en la isla de Irlanda.

La salvaguarda, ¿con o sin fecha de caducidad?

En el potencial escenario en el que Londres y Bruselas no hayan logrado un acuerdo sobre su relación comercial para cuando concluya el periodo de transición, previsto para el 31 de diciembre de 2020, se activaría de forma automática un plan de contingencia o salvaguarda sin fecha de finalización específica.

Este plan mantendría al Reino Unido en la unión aduanera europea y alinearía únicamente a Irlanda del Norte con algunas normas del mercado único.

Muchos diputados británicos se oponen a que esta salvaguarda no tenga un límite temporal, ya que consideran que sin una fecha de finalización el Reino Unido podría quedar alineado con las normas comunitarias mucho tiempo después de su salida efectiva de la UE.

El bloque europeo se opone a poner una fecha de caducidad de la salvaguarda, ya que considera este plan de contingencia un "seguro" para prevenir una frontera física en la isla de Irlanda y garantizar la integridad del mercado único.

Los 27 trabajarán para evitar activar la salvaguarda

En cambio, los líderes remarcaron su "firme determinación" de concluir el acuerdo sobre la futura relación con el Reino Unido antes de que este país se desvincule por completo de la legislación europea en 2021, de forma que sea innecesaria la salvaguardia en Irlanda.

"Es la firme determinación de la Unión trabajar con rapidez en un acuerdo ulterior que establezca arreglos alternativos para el 31 de diciembre de 2020, de forma que el plan de salvaguardia no tenga que activarse", señala el texto de las conclusiones aprobadas por los líderes de los Veintisiete.

Los líderes de la UE subrayan que, en el caso de que este plan tuviera que ponerse en marcha, "se aplicaría de forma temporal" y la UE "pondría sus mejores esfuerzos" para negociar y concluir rápidamente un acuerdo sobre la futura relación entre Londres y Bruselas que reemplazara a la salvaguardia.

"(La UE) está preparada para embarcarse en las preparaciones (de las negociaciones de la futura relación) inmediatamente después de la firma del acuerdo de retirada para asegurar que las negociaciones pueden empezar lo antes posible tras la salida británica", añade el texto.

Los Veintisiete también recalcan que pretenden proceder con la ratificación en los parlamentos del acuerdo de retirada, al que los líderes dieron su respaldo político en una reunión el 25 de noviembre, y subrayaron que el pacto "no está abierto a la renegociación".

Preparación para un "brexit" sin acuerdo

En la rueda de prensa posterior, el presidente de la Comisión también pidió al Reino Unido "aclaraciones" sobre lo que buscan en la futura relación.

"Nuestros amigos del Reino Unido deben decir lo que quieren en vez de preguntarnos a nosotros qué queremos y, por eso, nos gustaría que en unas pocas semanas nuestros amigos del Reino Unido expongan sus expectativas sobre nosotros porque este debate es a veces nebuloso e impreciso, y me gustaría obtener aclaraciones", comentó Juncker.

Añadió que el próximo 19 de diciembre el Ejecutivo comunitario publicará "toda la información útil" para prepararse ante un escenario de "brexit" sin acuerdo.

En la cumbre final del año para la Unión Europea, los Veintisiete escucharon a la primera ministra británica en primer lugar y después, ya sin ella, analizaron las aclaraciones o garantías que pueden proporcionarle sobre el plan de salvaguardia para evitar una frontera física en la isla de Irlanda.

