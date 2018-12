La UE blindará los procesos electorales contra la desinformación

Bruselas (EuroEFE).- Los líderes de la Unión Europea (UE) acordaron este lunes proteger los procesos electorales europeos y nacionales de la desinformación, una "amenaza" para los sistemas democráticos que pesa sobre los comicios al Parlamento Europeo (PE) del próximo mes de mayo.

Reunidos en un Consejo Europeo en Bruselas, los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho llamaron a emprender "acciones decisivas tanto a nivel europeo como nacional para garantizar elecciones libres y justas".

Online #disinformation threatens democracy: EU leaders discuss ways to tackle fake news at #EUCO including ahead of #ep2019 elections. pic.twitter.com/i9EeAEbFNS

El documento de conclusiones de la cumbre subraya que "la difusión de la desinformación deliberada, a gran escala y sistemática, incluida la proporción de guerra híbrida, es un desafío agudo y estratégico para nuestros sistemas democráticos".

"Requiere una respuesta urgente que debe ser sostenida en el tiempo, en pleno respeto de los derechos fundamentales", agregaron los líderes, que respaldaron la estrategia de la Comisión Europea (CE) para combatir ese fenómeno.

Plan contra las "fake news"

El pasado 5 de diciembre, el Ejecutivo comunitario presentó un plan de acción contra las noticias falsas ("fake news") y la desinformación a propósito de los recientes intentos de desestabilización en los comicios de Estados Unidos y en el referéndum del "brexit".

Según señaló entonces la CE, difundir bulos que incidan en el desarrollo democrático europeo forma "parte de la doctrina militar de Rusia", que a través de esa "amenaza híbrida" busca "dividir y debilitar a Occidente".

What just happened? Did Kremlin media decide to drop disinformation and replace it with democratic debate? https://t.co/H5NR8nN3Hv