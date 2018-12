May anuncia que el "brexit" se votará la semana del 14 de enero

Londres (EuroEFE).- La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, anunció este lunes que el acuerdo del "brexit" que ha consensuado con Bruselas se votará en la Cámara de los Comunes en la semana del 14 de enero.

May compareció ante el Parlamento para informar del pasado Consejo Europeo en Bruselas, cuando los líderes comunitarios descartaron renegociar el acuerdo sobre la salida británica de la Unión Europea (UE), si bien aceptaron hacer "clarificaciones" sobre puntos conflictivos.

La líder conservadora dijo que el debate se retomará la semana del 7 de enero a fin de celebrar una votación sobre el tratado la semana siguiente.

May aseguró ante los diputados que sus conversaciones con los dirigentes europeos fueron "robustas" y confió en que será posible obtener "garantías" sobre la cláusula de seguridad para evitar una frontera física en la isla de Irlanda, uno de los aspectos que más preocupa al Parlamento británico.

Durante su intervención, dijo a los parlamentarios que no deberían abogar por un segundo referéndum de "brexit" porque "quebrantaría" la confianza del pueblo en la democracia.

Insistió en que convocar otro plebiscito, tras el que dio la victoria al "brexit" en junio de 2016, haría un "daño irreparable" a la integridad de la política británica, porque lanzaría el mensaje a los votantes de que "la democracia no funciona".

"Otra votación no nos permitiría avanzar más que la anterior y dividiría aún más al país justo en el momento en que deberíamos trabajar para unirlo", argumentó.

Corbyn pide votar ya el acuerdo

El líder de la oposición británica, el laborista Jeremy Corbyn, pidió a May que someta a votación su acuerdo del "brexit" en el Parlamento esta semana y la acusó de someter al país a una "crisis nacional".

Corbyn instó a la "premier" a "dejar de perder el tiempo". "No hay excusa para retrasarlo más. Hay que votar ya para que podamos salir de esta desastrosa situación", manifestó el político en la Cámara de los Comunes.

BREAKING: With the risk of a no confidence vote in her leadership, we have forced the PM to bring her botched Brexit deal back to Parliament.



She wanted to waste time to create a false choice between her bad deal and no deal.

But we won’t let her. pic.twitter.com/4FFnqmOuUs