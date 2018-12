La CE presenta medidas para aliviar un "brexit" sin acuerdo

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) publicó este miércoles un paquete de 14 medidas para proteger a los sectores más afectados por un posible "brexit" sin acuerdo, como las aduanas, los servicios financieros o el transporte aéreo, un plan que será "temporal, limitado en su alcance y unilateral".

Las medidas planteadas no pueden, sin embargo, mitigar el impacto general de una falta de acuerdo sobre el "brexit", un escenario posible por el bloqueo en el proceso de ratificación británico, señaló Bruselas en un comunicado.

Son medidas "limitadas a áreas específicas donde es absolutamente necesario proteger los intereses vitales de la UE y donde las medidas de preparación en sí mismas no son suficientes", aseguró la Comisión Europea.

"Hay un acuerdo sobre la mesa y la mejor solución es ratificar ese acuerdo. Eso reduciría las posibles interferencias y nos va a permitir preparar de manera adecuada la futura relación entre la UE y el Reino Unido", explicó el vicepresidente de la CE para el Euro, Valdis Dombrovskis.

No obstante, Dombrovskis reconoció el "riesgo" de que el acuerdo del "brexit" no llegue a ratificarse en el Reino Unido y por tanto no llegue a entrar en vigor ninguna de las disposiciones que los negociadores europeos y británicos consensuaron en noviembre tras un año y medio de negociaciones.

Sin acuerdo, sin transición

Un escenario de "brexit" sin acuerdo también supondría que no habría un periodo de transición para dar tiempo a ambas partes a negociar la futura relación.

We have started implementing our #Brexit “no deal” Contingency Action Plan.

It includes 14 specific, temporary measures in a limited number of areas such as financial services, air transport customs and climate to avoid major disruption for the EU27 → https://t.co/wMTRcj5MZD pic.twitter.com/Ur6lqZjmXH