May, empeñada en sacar adelante el "brexit" pese a las fisuras en su Gobierno y partido

Londres (EuroEFE).- La carrera por conseguir que el Parlamento británico apruebe el acuerdo del "brexit" continúa como principal objetivo en el Gobierno de Theresa May que, sin embargo, sigue dejando patente sus fisuras.

Las desavenencias internas respecto a cómo hay que llevar a cabo este proceso volvieron a relucir este jueves, esta vez entre la ministra de Trabajo y Pensiones, Amber Rudd, y la líder conservadora en la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom.

Mientras que la primera considera "plausible" la celebración de un segundo referéndum si el acuerdo no pasa el trámite parlamentario, la segunda tildó esa posibilidad de "inaceptable".

Rudd, partidaria de la permanencia en la UE, subrayó que "el Parlamento debe llegar a un consenso mayoritario sobre cómo el país va a salir de la Unión Europea".

Good to join @peston. As I made clear I don’t want a people’s vote or a referendum in general. Parliament has to reach a majority on how it’s going to leave the European Union.



That’s why I ask all colleagues to support @theresa_may. https://t.co/7607EjPJUF