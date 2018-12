Autria entrega de forma simbólica a Rumanía la presidencia de la UE

Bucarest (EuroEFE).- El canciller de Austria, Sebastian Kurz, entregó este viernes de forma simbólica a Rumanía el testigo de la próxima presidencia semestral de la Unión Europea (UE), que Bucarest asumirá el 1 de enero con el reto de gestionar la fase final del brexit.

"Es un momento simbólico para Rumanía y nos alegramos del hecho de asumir esta presidencia de un socio tan serio y bueno como es Austria", declaró el presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, en una rueda de prensa con el político conservador austríaco.

El jefe de Estado subrayó la excelente coordinación institucional y el apoyo ofrecido por Austria en el proceso de transición y felicitó a Viena por sus resultados al frente de la UE.

Welcoming Chancellor @sebastiankurz to Cotroceni Palace. This is a symbolic moment for Romania and we are glad to take over the Presidency of the EU Council from Austria. We thank @EU2018AT for the excellent cooperation! @ro2019eu pic.twitter.com/3eQ99nh1DT