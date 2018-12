Las presiones a May para que cambie sus planes del "brexit" no dan tregua en Navidad

Londres (EuroEFE).- Las amenazas a la primera ministra británica, Theresa May, para que cambie el rumbo de sus planes para el "brexit" no dan tregua en la época navideña, con voces alzándose dentro y fuera de su partido.

Un exministro advierte a May: o cambia el "brexit" o irá a la oposición

Este sábado fueron las del líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, y la del exministro de Economía conservador George Osborne, que auguró que los "tories" serán desalojados del poder si no cambian su estrategia.

En una entrevista con la cadena BBC Radio 4, Osborne, que fue titular de Economía de 2010 a 2016, durante todo el mandato del primer ministro David Cameron, se posicionó hoy en el sector más crítico con May.

El político conservador consideró probable la celebración de unas elecciones anticipadas en 2019 y opinó que si el Gobierno no se adecúa a la modernidad del país, los "tories" estarán durante un "período prolongado" en la oposición.

Sobre la posibilidad de que se celebre un nuevo referéndum del "brexit", Osborne afirmó que aunque el Gobierno haya negado reiteradamente que este se vaya a producir, él entiende que "claramente" es algo que se está barajando en Downing Street.

En el caso de que, finalmente, se llevara a cabo ese plebiscito, Osborne adelantó que urgiría a la gente a votar por revertir la decisión del "brexit" que salió el 23 de junio de 2016.

"No se trata de decirle a la gente: 'mira, hace dos años tomaste la decisión equivocada, eres estúpido', sino que desde entonces hemos aprendido mucho más de lo que implica dejar la Unión Europea (UE)", indicó .

Corbyn, preparado para un adelanto electoral

Por su parte, Corbyn sigue sin abrazar la posibilidad de una nueva consulta e insiste en su preferencia por la celebración de elecciones anticipadas y, tal y como afirmó hoy en una entrevista al periódico "The Guardian", se siente "absolutamente preparado" para convertirse en primer ministro del Reino Unido.

