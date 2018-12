La reina Isabel pide “respeto” pese a las “profundas diferencias” por el "brexit"

Londres (EuroEFE).- La reina Isabel II de Inglaterra, de 92 años, recomienda en su mensaje navideño "respeto" ante las opiniones diferentes para facilitar el "entendimiento", algo que los medios británicos interpretan como una llamada de atención por las profundas divisiones en el país en la recta final del "brexit".

"Incluso ante las diferencias más profundas, tratarse con respeto y como ser humano, es siempre el primer paso hacia un mayor entendimiento", resalta la jefa de Estado en su mensaje navideño, emitido por las cadenas de televisión este martes.

“Even with the most deeply held differences, treating the other person with respect and as a fellow human-being is always a good first step towards greater understanding.”

La Reina, que es siempre neutral en asuntos políticos, pasará la Navidad con su familia en la residencia de Sandringham, ubicada en el condado de Norfolk, al sureste de Inglaterra.

Además, Isabel II resalta que el mensaje cristiano de "paz en la tierra y buena voluntad para todos" es "más necesario que nunca".

"A través de los muchos cambios que he visto a lo largo de los años, la fe, la familia y la amistad han sido, no solo factores constantes para mi, sino fuente de tranquilidad y seguridad", dice la reina.

"Through the many changes I have seen over the years, faith, family and friendship have been not only a constant for me but a source of personal comfort and reassurance."