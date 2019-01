La Eurocámara comienza 2019 a contrarreloj

Bruselas (EuroEFE).- El Parlamento Europeo (PE) espera poder llevar a cabo votaciones clave en estos últimos meses de legislatura comunitaria antes de las elecciones, como la autorización de un posible acuerdo del 'brexit', votaciones relativas al pilar social o la Política Agraria Común (PAC).

Más de 300 dosieres legislativos están pendientes de aprobación, razón por la que ya desde la sesión plenaria de diciembre se han doblado los turnos de voto diarios algunos días durante los plenos.

Los grupos políticos de la Eurocámara son conscientes de la importancia de poder dar cuentas a la ciudadanía del trabajo hecho en esta legislatura para movilizarla para que participe en los comicios del mes de mayo, dijeron a Efe fuentes parlamentarias.

Por la misma razón, la presión de los euroescépticos podría derivar en bloqueos de asuntos sensibles.

El acuerdo de "brexit", hito de la legislatura

Sin duda el voto históricamente más relevante será el del acuerdo del 'brexit', un convenio de divorcio entre la UE y Reino Unido que necesita la luz verde impepinable del hemiciclo de Estrasburgo, que previsiblemente tendrá lugar en la segunda mitad de febrero.

Todas las fuentes coinciden en destacar el factor de que el voto del 'brexit' se produzca en plena campaña electoral a las elecciones del Parlamento Europeo, con sus "agendas" nacionales en mente.

Para los grandes grupos de la Eurocámara, las diversas líneas rojas, incluida la frontera con Irlanda del Norte y los derechos de los europeos en Reino Unido, deberán estar más claras en el acuerdo para un voto favorable, ha dejado claro el coordinador del PE para el 'brexit', Guy Verhofstadt.

A powerful message. London will always be a European City! ;-) @SadiqKhan#WeAreEurope pic.twitter.com/9hqyLvXkyH