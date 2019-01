Irlanda se prepara para un "brexit" sin acuerdo

Londres (EuroEFE).- Irlanda se está preparando para la falta de acuerdo del "brexit" con la misma seriedad con la que lo hace sobre el pacto alcanzado por el Gobierno británico acerca de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

Así lo afirmó el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, en declaraciones a los medios tras una reunión de su gabinete en Dublín este jueves.

Irlanda está dispuesta a proponer "seguridades y garantías" al Reino Unido, pero no ofrecerá nada que "contradiga o cambie lo que se acordó en noviembre", dijo.

