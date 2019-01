Los euroescépticos fraguan una nueva alianza en la Eurocámara

Viena (EuroEFE).- Los partidos euroescépticos y de extrema derecha europeos negocian formar una nueva alianza tras las próximas elecciones a la Eurocámara, con la esperanza de convertirse en la segunda fuerza europea, por delante de los socialdemócratas.

Así lo afirmó este viernes en Viena Harald Vilimsky, eurodiputado y secretario general del partido ultranacionalista austríaco FPÖ, que gobierna en Austria desde finales de 2017 en coalición con el conservador ÖVP del canciller federal, Sebastian Kurz.

