Weber (PPE): Europa está bastante sola

Viena (EuroEFE).- El candidato del Partido Popular Europeo (PPE) a las elecciones europeas, el alemán Manfred Weber, llamó este viernes a la unidad para hacer frente a los desafíos que plantean a la UE Rusia, China y Estados Unidos, y advirtió de que los nacionalistas no ofrecen soluciones con futuro.

"Europa está desafiada externamente por Rusia, Estados Unidos y China. Incluso desde nuestro vecindario, en Medio Oriente, sopla un viento cada vez más fuerte y los europeos estamos bastante solos", dijo Weber a la agencia austríaca APA.

"Eso es lo que la gente siente, así que sí a la unidad y sí a la unidad", pues los grandes problemas "solo podemos resolverlos juntos", añadió.

El populismo amenaza con destruir el continente

Al mismo tiempo, el candidato con más posibilidades de sustituir a Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión Europea (CE), advirtió de que el populismo nacionalista y eurófobo es una amenaza interna pues, en su opinión, tiende a "destruir el continente".

