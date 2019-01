Corbyn tacha de "caóticos" los preparativos de May para un "brexit" sin acuerdo

Londres (EuroEFE).- El líder de la oposición británica, el laborista Jeremy Corbyn, acusó al Gobierno conservador de "esconderse" y "huir" a menos de tres meses de que se materialice el "brexit" y tachó de "caóticos" los preparativos que ha puesto en marcha para un supuesto escenario de salida del bloque comunitario sin acuerdo.

El líder izquierdista, que definió el pacto como "el monstruo de Frankestein", destacó que no existe una mayoría parlamentaria que apoye un "brexit" sin acuerdo y, por eso, pidió a May que deje de perder "tiempo y dinero" en preparar esos planes.

Corbyn se refirió así al ensayo que tuvo lugar este lunes en el que participaron un centenar de camiones, dirigido a prevenir la congestión viaria en el sureste de Inglaterra en caso de que aumentaran los controles fronterizos por un "brexit" sin pacto.

Sobre este test, el más importante hasta la fecha de cara a los preparativos para un no acuerdo, sostuvo que es una "farsa" para "simular ante la UE que el Gobierno está preparado" para una salida no negociada.

. @jeremycorbyn is asking today's first urgent question in the Commons Chamber. He is questioning the Government on changes to the #Brexit agreement. Watch: https://t.co/jTi69TGLpe

El político recordó, en la Cámara de los Comunes, que la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), fijada para el 29 de marzo, es "algo que definirá el futuro" del país.

Por ello, urgió al Ejecutivo de la primera ministra, Theresa May, a que no sea algo sobre lo que decidan "maquinaciones internas" del Partido Conservador.

Corbyn recriminó a la "premier" que no compareciera ante la pregunta de urgencia que presentó en el Parlamento acerca del estado de sus conversaciones con el bloque comunitario para mejorar el acuerdo propuesto para el divorcio con los 27.

Theresa May must come to Parliament to answer questions on her botched Brexit deal.



The public has a right to know what, if anything, has changed since she dodged the meaningful vote nearly one month ago.



And we need a guarantee that the vote will not be delayed again.