España quiere que el "brexit" acabe con acuerdo

Madrid (EuroEFE).- España está interesada en que "el 'brexit' salga bien, en el sentido de que haya acuerdo", afirma el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en una entrevista con Efe.

El jefe del Ejecutivo español explicó que en estas vacaciones de Navidad trasladó a la primera ministra británica, Theresa May, la "garantía del gobierno de España de que los derechos y libertades que tienen los ciudadanos británicos en nuestro país se van a garantizar".

Sánchez dijo que May también le trasladó "el compromiso" de que los españoles que residen en el Reino Unido tengan garantizados también sus derechos y libertades.

