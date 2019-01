Dublín y Berlín piden "realismo" a Londres para evitar un "brexit" duro

Dublín (EuroEFE).- El viceprimer ministro irlandés, Simon Coveney, pidió este martes al Gobierno británico que actúe con "realismo" y reconozca que el rechazo al acuerdo del "brexit" provocará una salida de la Unión Europea (UE) "desastrosa".

El dirigente democristiano efectuó esas declaraciones durante la conferencia "Global Ireland 2025" celebrada en Dublín y a la que también asistió el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, quien recordó que el Ejecutivo irlandés cuenta con "todo el apoyo" de sus socios comunitarios.

“We are strong when we stand united. This unity includes full solidarity with Ireland.”



Minister @HeikoMaas spoke today of continued support for Ireland and for the EU 27 common Brexit position pic.twitter.com/N0osubv7D7 — Irish Foreign Ministry (@dfatirl) 8 de enero de 2019

Coveney subrayó que el pacto de salida suscrito entre Londres y Bruselas no puede ser renegociado, pero se mostró dispuesto a seguir ofreciendo "aclaraciones" para que la primera ministra británica, Theresa May, supere la votación sobre este texto prevista para el 15 de enero en los Comunes.

La frontera irlandesa, el principal escollo

El principal escollo es la llamada "salvaguarda irlandesa", diseñada para mantener abierta la frontera entre las dos Irlandas tras el "brexit", clave para la economía de la isla y para su proceso de paz.

German Foreign Minister @HeikoMaas meeting Tánaiste @simoncoveney on #Brexit: “A hard border dividing the Irish island is unacceptable....Avoiding a hard border in Ireland is a fundamental concern. It is a matter of principle, a question of identity for the European Union.” pic.twitter.com/OLIrY8rn6o — Chris Donoghue (@chrisrdonoghue) 8 de enero de 2019

"No hay opción para que se reabra el acuerdo de 585 páginas. También se engañarían a sí mismos si quieren ignorar que, si no hay acuerdo, el resultado por defecto es una salida brutal", señaló Coveney, quien ostenta también la cartera de Asuntos Exteriores.

En este sentido, su colega alemán recordó que "hay demasiado en juego como para tomárselo a la ligera" y que el proceso del "brexit" no debe servir como excusa para "dar por sentadas" las "reglas de nuestro orden internacional".

"Durante las negociaciones todos los 27 Estados miriembros acordaron una posición y se han mantenido firmes, que incluye la solidaridad hacia Irlanda. Una frontera dura es inaceptable. Nuestra principal preocupación es evitar una barrera dura", dijo Maas.

Los próximos días y semanas "serán críticos", prosiguió Coveney, quien instó a los parlamentarios en Westminster a que "dejen a un lado expectativas ilusorias" construidas "a partir de promesas que no pueden cumplirse".

"Estoy convencido -dijo- de que hay una mayoría en el Parlamento británico que hará todo lo que pueda para evitar un 'brexit' brutal desastroso".

El acuerdo del "brexit" se votará tras cinco días de debate

El acuerdo para la salida del Reino Unido de la UE propuesto por el Gobierno británico será votado en la Cámara de los Comunes el próximo martes, después de cinco días de debate, confirmó este martes un portavoz de la primera ministra, Theresa May.

El portavoz indicó que el ministro del "brexit", Stephen Barclay, será el encargado de inaugurar mañana en la cámara el debate sobre el texto, que suscita oposición tanto dentro como fuera del gobernante Partido Conservador.

First day back for Parliament today and questions this afternoon in the Chamber on Brexit. An opportunity also to wish all MPs a happy new year. It's now time to unite behind the PM's deal. pic.twitter.com/T2rLBGpRff — Steve Barclay MP (@SteveBarclay) 7 de enero de 2019

Está previsto que la propia May clausure las deliberaciones con un discurso el mismo 15 de enero por la noche, justo antes de que los diputados voten el tratado, en lo que se prevé que sea una intensa jornada parlamentaria.

Los parlamentarios están a la espera de que el Ejecutivo precise las concesiones que ha obtenido de Bruselas para mejorar el texto, cuyo rechazo obligó a May a cancelar una primera votación fijada para el 11 de diciembre.

La líder conservadora se reunió este martes con sus ministros en plena campaña para recabar apoyos para el acuerdo, que regula el coste de la salida y los derechos de los comunitarios, así como una polémica cláusula de seguridad para evitar una frontera física en la isla de Irlanda en ausencia de un pacto comercial bilateral.

Como parte de esta estrategia, May organizó este lunes en su residencia oficial de Downing Street una recepción para agasajar a sus colegas "tories" y a sus socios parlamentarios del Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte, entre otros actos programados para esta semana.

Por Javier Aja (edición: Desirée García)

