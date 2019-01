Salvini viaja a Polonia para impulsar un grupo euroescéptico en el Parlamento Europeo

Varsovia (EuroEFE).- El líder del partido gobernante polaco, Jaroslaw Kaczynski, recibe el miércoles en Varsovia al viceprimer ministro italiano, el nacionalista Matteo Salvini, dentro de una ronda de contactos para crear un nuevo grupo en el Parlamento Europeo donde se reúnan todos los partidos críticos con Europa.

Los Gobiernos nacionalistas de Polonia e Italia quieren reforzar sus relaciones en Europa y sería un éxito si de la reunión de mañana saliese el acuerdo de crear un nuevo grupo en la Eurocámara, explicó este martes el asesor del presidente polaco, Andrzej Zybertowicz.

La opción interesa al partido gobernante en Polonia, la fuerza nacionalista-conservadora Ley y Justicia (PiS), que actualmente está englobado en el Parlamento Europeo en el grupo de los Conservadores Reformistas Europeos (ECR), tercero de la Cámara.

2️019 will bring with it many challenges, from #Brexit to the #EuropeanElections, but we look forward to rising up to these challenges We wish everyone a #HappyNewYear & all the best for the year ahead. pic.twitter.com/2Xy1e6P50W