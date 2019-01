La acogida del Sea Watch abre una crisis en el Gobierno italiano

Roma (EuroEFE).- La reunión que mantuvieron en la noche del jueves los socios Gobierno de Italia tras la decisión del primer ministro, Giuseppe Conte, de acoger a una decena de migrantes del barco de la ONG Sea Watch, escenificó el pulso que mantiene el ministro de Interior y líder de la Liga, Matteo Salvini, con su propio Ejecutivo.

El acuerdo de ocho países europeos, entre ellos Italia, para acoger a los 49 migrantes rescatados por las ONG Sea Watch y Sea Eye que durante casi tres semanas esperaron poder desembarcar, llegó mientras Salvini se encontraba en Varsovia y sin su autorización.

After 19 uncertain, agonizing days, we feel happy for our guests, who finally reached land. Their joy speaks through windows and across spaces. We strive for a EUrope where spaces for them would not be confined and policed. We wish them all the best for their future. #United4Med pic.twitter.com/5kLXrjpHGb