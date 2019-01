Rumanía asume "bien preparada" la presidencia de la UE

Bucarest (EuroEFE).- Rumanía se considera "bien preparada" para ejercer en este primer semestre del año la presidencia rotatoria de la Unión Europea (UE), afirmó este jueves el ministro de Exteriores, Teodor Melescanu.

En una rueda de prensa previa a los actos de inauguración oficial de la presidencia rumana de la UE, Melescanu respondió así a los comentarios efectuados recientemente por el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, quien puso en tela de juicio la capacidad rumana de llevar a cabo esa misión con éxito.

The official opening ceremony of the Romanian Presidency of the @EUCouncil will take place on Thursday, 10 January 2019, at the Romanian Athenaeum in Bucharest. More details on https://t.co/wbuFZB2oE5

#RO2019EU pic.twitter.com/SneTMGFRe4