May alerta de "catastrófico" revés a la democracia si se bloquea el "brexit"

Londres (EuroEFE).-La primera ministra británica, Theresa May, elevó el tono del debate al advertir a los diputados de que bloquear el "brexit" mediante el rechazo al acuerdo que ella propone sería un "catastrófico" e "imperdonable" atentado contra la democracia en el Reino Unido.

The verdict of the referendum was clear - the people of the UK want our future to be outside the European Union. So my message to Parliament is simple: it's time to forget the games and do what is right for our country.https://t.co/nlZq1ZmRAu