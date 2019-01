Votación histórica del acuerdo del "brexit" en el Parlamento británico

Londres (EuroEFE).- La Cámara de los Comunes británica afronta este martes una votación histórica, la del acuerdo propuesto por el Gobierno conservador de la primera ministra, Theresa May, para la salida de la Unión Europea (UE).

Los diputados participarán en la quinta y última jornada de debate sobre el pacto, iniciado el pasado miércoles y que acabará este martes con una declaración de resumen de la jefa del Gobierno.

Tras su intervención, los parlamentarios procederán a votar primero las enmiendas al tratado que hayan presentado los diferentes grupos políticos y después el propio texto consensuado con Bruselas.

La hora de votación del acuerdo dependerá del número de enmiendas previas que acepte a trámite el presidente de los Comunes, John Bercow, lo que no se sabrá hasta el último momento.

Tanto May como los líderes de la UE avanzaron este lunes su compromiso para que nunca entre en vigor la solución de salvaguarda para Irlanda, prevista en el acuerdo del "brexit", uno de los asuntos que bloquea su ratificación en el Reino Unido.

En una declaración ante el Parlamento este lunes, May aseguró que las dos partes harán "todo lo posible" para que no entre en vigor el controvertido mecanismo.

Sus explicaciones no han convencido a la oposición, cuyo líder, el laborista Jeremy Corbyn, aseguró que May no ha conseguido "cambiar nada" del acuerdo y que la carta firmada por los mandatarios europeos, en la que recordaban su compromiso para que no tuviese que entrar en vigor nunca la solución de salvaguardia para Irlanda, "no da garantías legales".

En esa carta, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el del Consejo Europeo, Donald Tusk, reafirmaron la voluntad de hacer los "mejores esfuerzos" para concluir antes de finales de 2020 un acuerdo sobre la futura relación entre ambos bloques, lo que evitaría que la salvaguardia irlandesa tuviera que entrar en vigor.

Theresa May, en la cuerda floja

Si, como se prevé, el pacto es rechazado, May debe regresar al Parlamento en el plazo de tres días hábiles -máximo el 21 de enero- para plantear un plan alternativo, lo que determinará los próximos pasos a seguir.

La prensa señala que, en caso de tener que presentar un plan B, May viajaría a Bruselas el miércoles 16 de enero a fin de conseguir nuevas concesiones de Bruselas.

Su futuro dependerá, sobre todo, de los actos de sus propios colegas "tories", cuyo respaldo logró por los pelos en diciembre con la promesa de que no se presentará a las elecciones de 2022.

También de sus socios parlamentarios del Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte, opuestos al acuerdo que se vota mañana pero que en principio la respaldarían ante una posible moción laborista.

Información elaborada con el servicio de internacional de la Agencia EFE (edición: Piedad Viñas)

