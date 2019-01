Pedro Sánchez pedirá unidad y más proyecto europeo ante el pleno del PE

Estrasburgo/Madrid (EuroEFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene este miércoles ante el Parlamento Europeo (PE) en Estrasburgo con un discurso de defensa del proyecto europeo frente a las ideologías que lo amenazan, como los nacionalismos excluyentes y los populismos, y pedirá a los eurodiputados que protejan la UE de quienes quieren disgregarla.

Sánchez participará en esta sesión plenaria dentro de la serie de debates sobre el futuro de la Unión en la que ya han participado otros jefes de Estado o de Gobierno como el presidente francés, Emmanuel Macron, o la canciller alemana, Angela Merkel. El español es el decimoquinto en hacerlo.

El presidente del Gobierno centrará su intervención en torno a la idea de que existen numerosas amenazas al proyecto europeo contra las que hay que trabajar.

Bienestar, economía y política, ejes de su discurso

El discurso tendrá tres ejes. El primero será el del modelo de bienestar europeo que hay que preservar, y en este capítulo defenderá propuestas como la que hizo en octubre de un seguro de desempleo europeo.

Después llegará el eje económico, en el que subrayará la necesidad de completar el euro para protegerlo de futuras crisis.

La parte más política del discurso será el tercer eje, en el que llamará a toda Europa a trabajar contra los movimientos que tratan de dividir la Unión, como los nacionalismos excluyentes y los populismos.

También en este capítulo hablará de la migración, la xenofobia o la lucha por la igualdad, poniendo el acento en la igualdad entre el hombre y la mujer.

En Moncloa recalcan que será un discurso "europeísta pero no idealista" y aseguran que no se centrará en asuntos nacionales, aunque asumen que habrá preguntas sobre Cataluña que el presidente del Gobierno responderá.

Tras su intervención, réplica de los portavoces parlamentarios.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, no será quien dé la réplica a Sánchez en nombre de esa institución, sino que lo hará Frans Timmermans, candidato socialdemócrata a presidir la CE.

El líder del grupo de los socialdemócratas en la Eurocámara, Udo Bullmann, ha valorado la presencia mañana de Sánchez por considerar que juega un "papel clave" en Europa como líder del PSOE, una fuerza "muy ligada a los valores de la UE", y ha destacado su solidaridad en las políticas migratorias, así como el alto número de mujeres en su Gobierno.

This week for the #FutureofEurope debate, we welcome @sanchezcastejon. He is not only a Spanish leader, he is also an example for Europe. He fills an important role in our European progressive family - @UdoBullmann | #EPlenary pic.twitter.com/WmiJ4qvOuW