Impuestos individuales, una opción para reducir la desigualdad que apoya el PE

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- El pleno del Parlamento Europeo (PE) animó este martes a los países e instituciones de la Unión Europea a promover una política fiscal que diferencie entre hombres y mujeres para luchar contra la desigualdad de género y reclamó esta perspectiva para todas las decisiones de carácter fiscal.

En una resolución no vinculante que logró 313 votos a favor, 276 en contra y 88 abstenciones, los eurodiputados abogaron por reformar los sistemas fiscales para que la imposición a la renta sea individual ya que, aseguraron, "no se logrará la justicia fiscal para las mujeres" hasta que los impuestos dejen de estar basados "en la asunción de que los hogares agrupan y comparten sus recursos por igual".

