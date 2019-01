Bruselas urge a Londres a aclarar sus "intenciones"

Bruselas (EuroEFE).- El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, aseguró que el rechazo al acuerdo del "brexit" este martes en la Cámara de los Comunes aumenta el riesgo de una salida sin pacto del Reino Unido del bloque europeo y pidió a Londres "aclarar" sus intenciones con rapidez.

"El riesgo de una retirada desordenada del Reino Unido ha aumentado con el voto de esta noche. Pese a que no queremos que eso ocurra, la Comisión Europea seguirá con su trabajo de contingencia para ayudar a asegurar que la UE esté totalmente preparada", afirmó Juncker en un comunicado.

El político luxemburgués también instó al Reino Unido a "aclarar sus intenciones tan pronto como sea posible".

"El tiempo casi se ha acabado", advirtió el presidente de la CE.

I take note with regret of the outcome of the vote in the @HouseofCommons this evening. I urge the #UK to clarify its intentions as soon as possible. Time is almost up #Brexit https://t.co/SMmps5kexn — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 15 de enero de 2019

Juncker lamentó el resultado de la votación en la Cámara de los Comunes, que rechazó el acuerdo de salida pactado con la Unión Europea por 432 votos en contra y 202 a favor.

"El acuerdo de retirada es un compromiso justo y el mejor pacto posible. Reduce el daño causado por el 'brexit' a los ciudadanos y las empresas en Europa. Es el único modo de garantizar una retirada ordenada del Reino Unido de la Unión Europea", subrayó el político, que en las últimas semanas había rechazado renegociar el acuerdo.

Juncker también resaltó que el Ejecutivo comunitario y su negociador jefe, Michel Barnier, "han invertido un tiempo y esfuerzo enormes para negociar el pacto de retirada".

"Hemos mostrado creatividad y flexibilidad. Yo, junto con el presidente (del Consejo Europeo, Donald) Tusk, hemos demostrado buena voluntad de nuevo al ofrecer aclaraciones y garantías adicionales en un intercambio de cartas con la primera ministra (británica, Theresa) May a principios de esta semana", agregó Juncker.

La carta enviada este lunes por Tusk y Juncker a May reiteraba el compromiso de la UE de que la solución de salvaguarda para Irlanda del acuerdo del "brexit", uno de los asuntos más criticados del texto en Londres, nunca llegue a entrar en vigor, si bien reiteró que no hará ningún cambio al texto ya consensuado.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, reclamó hoy "valor" para encontrar "la única solución positiva" al proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea.

"Si un acuerdo es imposible, y nadie quiere un 'no acuerdo', ¿quién tendrá finalmente el valor de decir cuál es la única solución positiva?", reclamó Tusk en su cuenta de Twitter.

If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is? — Donald Tusk (@eucopresident) 15 de enero de 2019

El presidente del Consejo Europeo ha dicho en repetidas ocasiones que "lamenta, aunque respeta", la decisión del Reino Unido de abandonar la UE, y ha asegurado que el resultado para el que la Unión Europea está mejor preparada es el escenario en el que el Reino Unido permanece en el club comunitario.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya abrió la puerta a esta posibilidad al sentenciar que el Reino Unido tiene la capacidad de revocar de forma unilateral el artículo 50 de los tratados europeos, el que inició el proceso de su salida de la UE al activarse el 29 de marzo de 2017, y detener así el "brexit".

Por su parte, el presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, consideró hoy una "mala noticia" la derrota del acuerdo del "brexit" en el Parlamento británico y reclamó "certezas" para los ciudadanos europeos viviendo en el Reino Unido y los británicos viviendo en la Unión Europea (UE).

"El voto del 'brexit' es una mala noticia. Nuestros primeros pensamientos están con los ciudadanos europeos viviendo en el Reino Unido y con los británicos viviendo en el resto de la UE. Necesitan certezas respecto a su futuro. Siempre estaremos de su lado", escribió el político italiano en su cuenta de Twitter.

Brexit vote is bad news. Our first thoughts are with 3.6m EU citizens living in UK and Britons living elsewhere in EU. They need assurances with regards to their future. We will always stand by their side. — Antonio Tajani (@EP_President) 15 de enero de 2019

La Eurocámara debate este miércoles el proceso de la salida del Reino Unido de la UE pocas horas después del voto negativo al acuerdo negociado con Bruselas emitido por la Cámara de los Comunes.

Brexit: MEPs will debate the UK's withdrawal from the EU tomorrow at 8.30 CET. Follow it live on our website https://t.co/x0kzHPKfl6. pic.twitter.com/rGf2tDsWcg — European Parliament (@Europarl_EN) 15 de enero de 2019

También el líder del grupo de seguimiento del "brexit" en la Eurocámara, el liberal Guy Verhofstadt, aseguró que ahora es el momento de "descubrir" qué quieren los parlamentarios de la Cámara de los Comunes.

"El Parlamento del Reino Unido ha dicho lo que no quiere. Ahora es el momento de descubrir qué quieren los parlamentarios británicos. Mientras tanto, los derechos de los ciudadanos se deben proteger", escribió en Twitter el político belga.

