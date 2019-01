Bruselas recalca: el "brexit" no se renegocia

Bruselas (EuroEFE).- Lo puede decir más alto pero no más claro. La Comisión Europea (CE) subrayó este miércoles que el acuerdo sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) no se renegociará, después de que el Parlamento británico lo rechazara en una votación la víspera.

"El Consejo Europeo (los jefes de Estado y de Gobierno) en su formación del artículo 50 dijo en diciembre que el acuerdo de retirada, y repito, el acuerdo de retirada, acordado por los Veintisiete y el Reino Unido, no está abierto para una renegociación", declaró en la rueda de prensa diaria de la institución el portavoz del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas.

Preguntado por la insinuación del negociador comunitario, Michel Barnier, quien este miércoles en la Eurocámara sugirió la posibilidad de renegociar la declaración política sobre la futura relación entre la UE y el Reino Unido, el portavoz de la CE se negó a comentar las declaraciones de políticos emitidas durante las últimas horas.

Este miércoles ante el pleno del Parlamento Europeo, Barnier recordó que el Consejo Europeo "siempre dijo que si el Reino Unido decide cambiar sus líneas rojas en el futuro, y si toma la decisión de ser más ambicioso e ir más allá de un simple acuerdo de libre comercio, entonces la UE estará lista inmediatamente para ir de la mano con ese desarrollo y dar una respuesta favorable".

“The compromise reached after 18 months is the best compromise. It is the result of constructive work and attitude, which we will maintain until the end: calm, unity, dialogue and transparency. It is now for the UK to clarify how it wishes to proceed"@MichelBarnier #Brexit pic.twitter.com/VFEtEH9TKe