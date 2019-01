El "plan B" de May se votará el 29 de enero

Londres (EuroEFE).- Ya hay fecha para la votación del plan "B" que la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, tiene que presentar al Parlamento británico, como alternativa al acuerdo pactado con el resto de los países de la Unión Europea (UE) y rechazado mayoritariamente esta semana por la Cámara de los Comunes: será el 29 de enero.

.@CommonsLeader Andrea Leadsom has confirmed that a statement and motion on the Government's next steps for #Brexit will be tabled on Monday 21 January.



It will be debated Tuesday 29 January. pic.twitter.com/9k5QHBhdHK — UK House of Commons (@HouseofCommons) January 17, 2019

El anuncio lo hizo la líder conservadora de la cámara baja, Andrea Leadsom, quien comunicó a los diputados que May hará el próximo lunes, día 21, una declaración en los Comunes sobre los próximos pasos del "brexit" y presentará una moción, que será debatida y votada el 29 de enero.

Leadsom hizo el anuncio después de que los parlamentarios rechazasen el pasado martes el pacto del "brexit" que la jefa del Gobierno negoció con la Unión Europea (UE).

The Government has the confidence of the House of Commons.



The House has voted 325 to 306 to reject the #NoConfidenceMotion - a majority of 19. #ConfidenceVote pic.twitter.com/14BIO3D5Gf — UK House of Commons (@HouseofCommons) January 16, 2019

Según la líder "tory" de los Comunes, los diputados podrán presentar enmiendas a la moción que presente May el lunes.

La primera ministra conservadora está obligada a presentar para el día 21 un plan "B" del "brexit" tras el rechazo al acuerdo negociado con Bruselas y que establecía un periodo de transición, desde el próximo 29 de marzo a finales de 2020.

Ronda de consultas

May celebra conversaciones con diputados de distintos partidos a fin de desbloquear la crisis política, un día después de superar una moción de censura contra el Gobierno presentada por el líder laborista, Jeremy Corbyn.

Precisamente, el dirigente del principal partido de la oposición se ha negado a reunirse con la primera ministra si no recibe antes garantías de que no habrá un "brexit" sin acuerdo. Corbyn aboga por celebrar elecciones anticipadas.

We need a General Election now.



Back our vote of #NoConfidence in Theresa May's Government...https://t.co/du2VnDz6Wh — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) January 16, 2019

La jefa del Gobierno se reunió en la noche de este miércoles, tras superar la moción de censura, con los líderes parlamentarios de los partidos Liberal Demócrata, el Nacionalista Escocés (SNP) y el galés Plaid Cymru, con el objetivo de buscar un consenso sobre los términos de la retirada británica de la UE de cara al próximo 29 de marzo, la fecha establecida para la salida del Reino Unido del bloque europeo.

La lider escocesa afirma que May no tiene intención de "abandonar sus líneas rojas"

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, afirmó que la jefa del Gobierno británico, Theresa May, no tiene intención de "abandonar sus líneas rojas" en las conversaciones que mantiene con la oposición para tratar de desbloquear la crisis política del "brexit".

En un artículo publicado este jueves en el diario escocés "The Scotsman", Sturgeon señaló que May no ha hecho "ningún intento por unir a la gente y buscar consenso, a pesar del compromiso claro de hacerlo" ni de "reconocer la naturaleza limitada del apoyo a la salida (de la Unión Europea)", dejando fuera a los que apoyaron la permanencia.

En el referéndum de 2016, un 52 % apoyó el divorcio de Bruselas, mientras un 48 % (en Escocia fue un 62 %) optó por la permanencia.

"No hay indicios, a pesar de su afirmación de que tiene la intención de escuchar a otras partes, de que va a abandonar sus 'líneas rojas', que son responsables de la grave situación en que se encuentran Escocia y el Reino Unido en la actualidad", indicó.

.@NicolaSturgeon: The costs to Scotland of not being independent have never been clearer #brexit indyref2https://t.co/9u8m5kQJaK — The Scotsman (@TheScotsman) January 17, 2019

Los empresarios piden a May y Corbyn que apoyen otro referéndum sobre el "brexit"

Más de 130 empresarios pidieron este jueves a May y Corbyn que apoyen la convocatoria de un segundo referéndum europeo para superar la actual crisis del "brexit".

En una carta remitida al diario "The Times", los empresarios, entre ellos el arquitecto Norman Foster y el expresidente de los grandes almacenes Marks & Spencers (M&S) Lord Myners, han pedido a los políticos que "no pierdan más tiempo" y que abandonen las esperanzas de renegociar un acuerdo con la Unión Europea (UE) antes del 29 de marzo, la fecha de la retirada del Reino Unido del bloque.

En cambio, el grupo empresarial insiste en su misiva en que un segundo voto es la "única forma viable" de impedir que el Reino Unido salga del club comunitario sin acuerdo alguno.

"Muchas empresas apoyaron el acuerdo del brexit de la primera ministra a pesar de saber que estaba lejos de ser perfecto", subrayan los líderes empresariales.

"Pero esta ya no es una opción. La prioridad ahora es impedir estrellarnos sin acuerdo. La única forma factible para hacer esto es preguntándole a la gente si aún quiere salir de la UE", agregan.

Teniendo en cuenta que "el reloj corre rápidamente antes de que salgamos (de la UE), los políticos no deben perder más tiempo en fantasías. Instamos al liderazgo político de los dos principales partidos a que apoyen un voto popular", agregan.

El Reino Unido está sumido en una profunda crisis política, dos años y medio después de que los británicos votaran a favor del "brexit" en el referéndum celebrado el 23 de junio de 2016.

