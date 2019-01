Europa se prepara para un "brexit" duro mientras Bruselas exige "decisiones" a Londres

París/Lisboa (EuroEFE).- Los gobiernos francés y portugués han activado planes de contingencia para hacer frente a un "brexit" sin acuerdo, el escenario más probable tras el rechazo aplastante en el Parlamento británico el pasado martes al texto del divorcio pactado entre Londres y sus socios europeos, mientras Bruselas reclama "decisiones" a Reino Unido.

El primer ministro francés, Édouard Philippe, anunció este jueves que ha decidido "activar" los planes para hacer frente a un "brexit" duro, en una comparecencia ante la prensa al término de una reunión que presidió con otros miembros de su Gobierno implicados en la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

El plan se ha estado preparando desde el pasado mes de abril y la pesca es el sector "más susceptible" de sufrir las consecuencias del "brexit", ya que muchos pescadores franceses de la costa atlántica faenan en aguas británicas.

Por eso, dijo que su intención es "defender los intereses de los pescadores franceses", para lo cual su Ejecutivo va a trabajar "activamente" junto a la Comisión Europea.

El dispositivo francés para hacer frente a un "brexit" duro implicará una inversión de unos 50 millones de euros en puertos y aeropuertos que se va a lanzar "en los próximos días" para garantizar la continuidad del flujo de mercancías y personas después del 29 de marzo.

Además, la Administración contratará "en las próximas semanas" a 600 personas para puestos de aduaneros o de control veterinario.

También hay una dimensión legislativa, con una ley de habilitación que se adopta definitivamente este jueves y que permitirá al Gobierno, como tiene previsto, adoptar cinco decretos en las próximas tres semanas con medidas de preparación de un "brexit" sin acuerdo.

El objetivo es que haya el menor impacto posible, subrayó el primer ministro, que reconoció que queda "trabajo por delante", en primer lugar para informar a los ciudadanos y muy particularmente a las pymes que tienen actividad con el Reino Unido.

La patronal francesa Medef envió este miércoles un mensaje de alerta a las empresas para "prepararse al peor escenario", es decir a un "brexit" sin acuerdo, y les pidió que examinen las consecuencias para su actividad en términos logísticos, jurídicos, fiscales, aduaneros, de transferencias de datos o de certificación.

Portugal, centrado en proteger a sus residentes británicos

El Gobierno portugués, liderado por el socialista António Costa, presentó también un "plan de contingencia" ante un eventual "brexit" sin acuerdo, centrado en proteger a los británicos residentes en el país y apoyar con 50 millones de euros a las empresas cuya actividad principal se desarrolle en Reino Unido.

Se trata de medidas aprobadas hoy en Consejo de Ministros y que "esperamos que no sea necesario activar", expuso en rueda de prensa Costa, que compareció acompañado del ministro de Exteriores, Augusto Santos Silva.

El plan portugués, que se aplicará en caso de que el Reino Unido abandone la Unión Europea sin acuerdo tras el 29 de marzo, fecha límite para una salida pactada, se compone de seis aspectos clave.

El primero de ellos está destinado a los británicos que residen en Portugal, a los que se darán "garantías" de que podrán continuar aquí su vida sin mayores cambios, amén de proteger "sus derechos fundamentales".

Asimismo, dado que el 80 % de las entradas de británicos al país se registran a través de los aeropuertos de Faro (sur) y Funchal (capital del archipiélago de Madeira), se crearán en estas instalaciones "corredores especiales" para el control de documentación a británicos, a semejanza de los ya existentes para ciudadanos de países de la Unión Europea.

Se busca con ello "agilizar la entrada de turistas" del Reino Unido, el principal mercado emisor para los portugueses, a los que se intentará seducir con una nueva campaña de promoción turística para que sus visitas no decaigan.

Otra de las medidas será la creación de una "línea de apoyo" de 50 millones de euros "para las empresas que trabajen en el Reino Unido", en tanto que la Agencia para la Inversión y Comercio Exterior de Portugal contará con una sección especial de información dedicada al "brexit".

El plan de contingencia busca paliar los efectos de un "brexit" sin acuerdo, que podrían afectar hasta el 26 % de las exportaciones lusas, según cálculos de la patronal portuguesa, que recuerda que el Reino Unido es el cuarto cliente de los lusos.

Su salida de la UE, por tanto, "no dejará de afectar a las empresas y la economía portuguesa", subrayó el primer ministro.

España pone en marcha una página web especial

España, por su partem, ha abierto una página especial en el sitio web de la Moncloa que pretende ser el punto informativo para ciudadanos y empresas sobre todo lo relacionado con el "brexit", un proceso en el que el Gobierno aspira a garantizar los derechos sociales y empresariales.

Además, el Gobierno tiene también listo un paquete normativo en forma de real decreto ley que aprobará a principios de febrero y que incluye las normas y autorizaciones necesarias para afrontar una ruptura sin acuerdo.

Finalmente, está prevista una "actuación logística" que prevé las necesarias dotaciones de personal y material a sectores que se vean más afectados en un primer momento por un brexit duro, como por ejemplo en el control de fronteras.

"El objetivo principal de todos estos esfuerzos es lanzar una llamada de tranquilidad a los ciudadanos y que sepan que tienen todos sus derechos garantizados", precisó Borrell en un encuentro con periodistas.

Barnier: "Es necesario que haya decisiones"

Ante la posibilidad de extender el plazo del Reino Unido para su salida de la UE tras el rechazo de Westminster al acuerdo, el negociador jefe comunitario para el "brexit", Michel Barnier, dijo este jueves en Lisboa que "es necesario que haya decisiones y no tiempos suplementarios".

“The compromise reached after 18 months is the best compromise. It is the result of constructive work and attitude, which we will maintain until the end: calm, unity, dialogue and transparency. It is now for the UK to clarify how it wishes to proceed"@MichelBarnier #Brexit pic.twitter.com/VFEtEH9TKe