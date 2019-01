Preparativos en toda Europa para un "brexit" duro

Madrid, 19 ene (EuroEFE).- Los países europeos ultiman planes denominados de contingencia para hacer frente a los efectos desfavorables que puede tener una salida del Reino Unido de la UE sin acuerdo, lo que se conoce como un "brexit" duro.



El reciente rechazo por el Parlamento británico del acuerdo de salida pactado por Londres y la Unión a finales de noviembre alimenta los temores a que tenga lugar una ruptura cuyas consecuencias serían negativas para todos, según coinciden los expertos.



PROTEGER A LOS CIUDADANOS



Esta es una de las prioridades de todos los países, la protección sanitaria y social tanto de los nacionales residentes en el Reino Unido como de los británicos en países europeos. En la hipótesis de una ruptura desordenada cada país se hará cargo de pagar las pensiones a sus nacionales.



Bélgica ha anunciado que mantendrá los derechos de residencia y asistencia sanitaria para los 25.000 británicos que residen en Bélgica "sobre la base de un principio de reciprocidad" con el Reino Unido, una posición que también defienden otros socios comunitarios.

Alemania ya ha garantizado que los estudiantes del Reino Unido que hayan comenzado estudios en el país puedan terminarlos y Austria confirma que los títulos universitarios británicos reconocidos antes del 30 de marzo de 2019 mantienen su validez, pero los certificados que otorguen acceso a un profesión después de esa fecha deberán ser convalidados.



FRONTERAS Y ADUANAS



El dispositivo francés para hacer frente a un "brexit" duro implicará una inversión de unos 50 millones de euros en puertos y aeropuertos para garantizar la continuidad del flujo de mercancías y personas después del 29 de marzo. Además, la Administración contratará "en las próximas semanas" a 600 personas para puestos de aduaneros o de control veterinario.

Por su parte, Bélgica reforzará el personal de aduanas con 300 nuevas contrataciones y el de la Agencia Federal de Seguridad Alimentaria con al menos 115 personas más, ya que estos organismos serán los encargados de regular el tráfico de mercancías y efectuar los controles sanitarios en la frontera en la hipótesis de que el Reino Unido pase a ser un país tercero. Holanda tiene previsto contratar a novecientas personas para los trámites de aduana.



LA PESCA



Se trata de un sector especialmente sensible para países como España y, en menor medida, Francia.



Todos deberán abandonar caladeros británicos en caso de un brexit duro. El ministro español, Luis Planas, ha asegurado que en ese caso las relaciones comerciales entre ambos países seguirían en un primer momento regidas por la misma normativa que hasta ahora, al menos por un período transitorio. Además, si hay problemas logísticos en el puerto de Calais (Francia), el Gobierno español ya trabaja en la posibilidad "de reforzar la línea entre Santander (norte de España) y Portsmouth (sur de Inglaterra) como posible salida (para las mercancías españolas).



TURISMO



La mayor o menor facilidad de movimientos afecta decisivamente al sector turístico. España y Portugal son grandes receptores de visitantes británicos. Dado que el 80 % de las entradas de británicos a Portugal son por los aeropuertos de Faro y Funchal y Madeira se crearán en estas instalaciones "corredores especiales" para el control de documentación a británicos.



En España se sigue con atención la situación de Iberia, parte del grupo IAG (encabezado por British Airways). El objetivo de Madrid es convencer a las autoridades comunitarias de que Iberia es una empresa española y así pueda seguir volando dentro de la Unión Europea tras el eventual "brexit"



LAS EMPRESAS



La patronal francesa ha enviado un mensaje de alerta a las empresas para "prepararse al peor escenario", es decir a un "brexit" sin acuerdo, y les has pedido que examinen las consecuencias para su actividad en términos logísticos, jurídicos, fiscales, aduaneros, de transferencias de datos o de certificación.



El Gobierno italiano no ha dado detalles, pero los medios indican que el Ministerio de Economía ya ha empezado a dialogar de forma intensa con empresas y autoridades del sector financiero para prevenir las consecuencias de un "brexit" duro. La patronal italiana publicó recientemente un informe en el que advirtió de que un divorcio sin acuerdo costará a Italia cerca de 23.000 millones de euros y el sector más penalizado será el de las exportaciones.



Alemania va a establecer un período de transición que va hasta finales de 2020 para que las empresas con sede en el Reino Unido puedan mantener sus actividades como hasta antes del momento en que se produzca un brexit duro.



INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN



Fuentes oficiales búlgaras confían en que haya una salida británica ordenada. "Si el brexit es duro entonces esperamos que se aplique un enfoque comunitario, es decir, que no lleguemos al momento en que cada país negocie con Londres de forma bilateral cualquier cosa".



Rumanía, que preside este semestre la Unión Europea, confía aún en un acuerdo de última hora con Londres para evitar un brexit duro, por lo que no ha preparado medidas concretas de contingencia. Bucarest apuesta también por la adopción de medidas de forma común y no que cada socio de la UE pacte acuerdos bilaterales.

The outcome of the vote in the House of Commons on #Brexit deal is regrettable. UE27 stands united and we consider that the withdrawal agreement is the best outcome of the negotiations. @RO2019EU will continue to work with its EU partners to defend the rights of all EU citizens.