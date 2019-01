May presenta en los Comunes el "plan B" del "brexit"

Londres (EuroEFE).- La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, presenta este lunes en la Cámara de los Comunes su plan alternativo del "brexit", tras el rechazo parlamentario al acuerdo negociado con la Unión Europea (UE).

Este "plan B" será votado el próximo 29 de enero, al término de un debate que durará varias horas y cuando se espera que los diputados presenten diversas enmiendas.

La jefa del Gobierno dará a conocer su nueva hoja de ruta a partir de las 15.30 GMT, después de haber mantenido en los últimos días contactos con líderes de otros partidos y los ministros.

It’s time for us to come together, put the national interest first - and deliver on the referendum. pic.twitter.com/PJiVdCWYeT