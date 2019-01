Bruselas no ve novedades en el nuevo plan de May

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) volvió a pedir este martes al Reino Unido aclarar sus intenciones sobre su salida de la Unión Europea "tan pronto como sea posible" y consideró que no hay novedades desde Londres, después de que la primera ministra británica, Theresa May, presentara su plan B para el "brexit".

"Seguimos muy de cerca el debate parlamentario en el Reino Unido. Instamos al Reino Unido a clarificar sus intenciones tan pronto como sea posible y en este momento no tenemos nada nuevo que decir desde Bruselas porque no hay nada nuevo desde Londres", declaró el portavoz del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, durante la rueda de prensa diaria de la institución.

Sobre el anuncio de May ayer de eliminar la tasa de 65 libras (75 euros) para que los ciudadanos de la UE pidan el "estatus de asentado" en el Reino Unido, Schinas reconoció que es "el único nuevo elemento" que ha planteado Londres y señaló que los demás Estados miembros lo deberán examinar a partir de ahora.

"Pero esto, en el contexto más amplio en el que nos encontramos, no proporciona el tipo de clarificación de intenciones que estamos esperando tan pronto como sea posible en la imagen más amplia sobre la retirada ordenada del Reino Unido de la Unión Europea", subrayó.

