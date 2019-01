La unidad en torno al "brexit" debe inspirar a la UE, según Barnier

Bruselas (EuroEFE).- El jefe negociador de la Unión Europea (UE) para el "brexit", Michel Barnier, ha animado a los países comunitarios a emplear la unidad a Veintisiete de la que han hecho gala durante las negociaciones de la salida británica para reforzar el proyecto europeo en otros asuntos, como la inmigración.

En un debate sobre el "brexit" con el Comité Económico y Social Europeo (CESE), Barnier recordó que durante las negociaciones con Londres él siempre se ha mostrado partidario de "prepararse colectivamente" para el divorcio de forma "serena, objetiva y sin ingenuidad" para pasar después a "lo que más importa: el futuro de la UE a Veintisiete".

"Debemos utilizar la unidad que hemos construido a lo largo de esta negociación al servicio de una agenda positiva a Veintisiete", pidió Barnier.

Honoured to address once again the plenary session @EU_EESC which is the voice of #EU civil society. Dialogue with all stakeholders and social partners at the heart of our approach in these unprecedented #Brexit negotiations.@EESC_President My speech: https://t.co/8EHXJ2VGjK pic.twitter.com/964h6kv2Rz — Michel Barnier (@MichelBarnier) 23 de enero de 2019

El negociador comunitario expresó su deseo de que la posición firme que los socios europeos han mostrado durante año y medio de negociaciones, con intereses comunes y la convicción de que una grieta en su unidad podría dar una apariencia de debilidad ante la marcha de una de sus principales economías, debe mantenerse una vez suceda el "brexit".

Barnier se mostró partidario de una agenda "que combine la soberanía y la proximidad" y ayude al club comunitario a hacer frente a desafíos como el cambio climático, la seguridad y defensa, la inmigración o el diálogo social.

"Solo podremos afrontar estos desafíos si estamos juntos y unidos", incidió el político francés, quien recalcó no obstante que el futuro de la UE "debe incluir una asociación con el Reino Unido", que seguirá siendo "un país vecino, aliado, socio en asuntos económicos y culturales".

Unidos ante el dilema de una frontera en Irlanda

La unidad de los Veintisiete en torno a estas negociaciones se ha hecho patente en torno al dilema en la isla de Irlanda, donde se crearía una frontera dura tras el "brexit", si no se negocia antes un tratado sobre la relación futura que lo evite.

Los líderes de los Estados miembros dieron su respaldo político en noviembre al acuerdo de salida negociado entre Londres y Bruselas en el que se recoge la polémica salvaguardia para Irlanda, que por el momento bloquea el proceso de ratificación en el Parlamento británico.

Michel Barnier defendió una vez más que la Unión Europea no quiere ver la salvaguardia en funcionamiento y dedicará "sus mejores esfuerzos" a negociar la relación futura durante los 21 meses del periodo de transición, de forma que haya un tratado para definir las relaciones entre la UE y el Reino Unido cuando éste se desvincule por completo de las estructuras comunitarias.

'No one wants to use the #backstop at the Irish border, like no one wants to ever have to use the insurance of their house. But we need that insurance in case there's no agreement: that border will become the border of 27 countries' @MichelBarnier on #Brexit at #EESCplenary pic.twitter.com/a0XbRAPqZ2 — Workers' Group EESC (@WorkersEESC) 23 de enero de 2019

Además, señaló que el bloque europeo está dispuesto a cambiar los términos en los que se negociará la relación futura si el Reino Unido modifica sus líneas rojas, que en la actualidad solo permitirían negociar "un acuerdo de libre comercio con una cooperación aduanera ambiciosa".

"Si las líneas rojas británicas evolucionaran en los próximos días o semanas, la Unión estaría preparada inmediatamente a ver otros modelos de relación con más ambición", afirmó Barnier, quien recordó no obstante que "cada modelo se basa en un equilibrio de derechos y obligaciones".

Cuestión de confianza

El político francés pidió "respeto" para el debate político en Reino Unido y pidió "dar tiempo" al Gobierno y Parlamento británicos para que aborden este tema y tomen una decisión.

No obstante, advirtió a los diputados británicos que la salida sin acuerdo es el "escenario por defecto" que prevén los tratados comunitarios y tendrá lugar el 29 de marzo a no ser que respalden una opción alternativa.

"Debe formarse una mayoría positiva para otra solución. Este es el objetivo de las consultas políticas que (la primera ministra británica) Theresa May ha iniciado. Esperamos que este proceso sea exitoso", confió Barnier.

Además, advirtió de que si Londres no ratifica el acuerdo de salida, no existirá una "confianza mutua" necesaria para negociar una relación futura entre la UE y el Reino Unido una vez se produzca el "brexit".

"Sin ratificación, no habrá ni acuerdo de retirada, ni periodo de transición ni la confianza mutua necesaria para construir nuestra futura relación", advirtió Barnier.

Por Laura Zornoza (edición: Desirée García)

