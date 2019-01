El "brexit" hace infelices a los británicos

Londres (EuroEFE).- Un 62 % de los británicos afirma que el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) les hace sentirse infelices, en un sondeo de la firma demoscópica YouGov para el canal 5 News difundido este lunes.

Un 11 % de los encuestados considera que el "brexit" o salida del país de la UE ha tenido un impacto fuerte sobre su estado de salud mental, mientras que un 32 % se siente afectado en menor medida.

Un 10 % dijo estar feliz con el "brexit", y un 19 % aseguró que el proceso, actualmente estancado en el Parlamento con divisiones entre los partidos, no les ha afectado a nivel emocional.

Otra encuesta de la empresa de comunicación estadounidense Eldeman revela que un 69 % de unos 2.000 entrevistados entre los meses de diciembre y enero cree que el Reino Unido es un país "más enfadado" desde el referéndum sobre la salida de la UE del 23 de junio de 2016.

Este estudio anual halló que un 35 % confía en que la primera ministra, la conservadora Theresa May, hará lo correcto (de un 39 % el año pasado) y un 26 % piensa lo mismo del líder laborista, Jeremy Corbyn -frente a un 36 % en 2018-.

Aunque un 59 % dijo estar harto de oír hablar del "brexit", que debe ejecutarse el próximo 29 de marzo, un 35 % aseguró que ahora lee, mira o escucha más las noticias que antes, de acuerdo con el sondeo de la empresa de relaciones públicas.

Tensiones internas en el equipo de May a un día de la votación del "brexit"

El Ejecutivo británico afronta con tensiones internas la votación este martes en el Parlamento de una moción gubernamental sobre el acuerdo del "brexit", que los partidos aspiran a enmendar para tomar el control de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

Los políticos británicos defienden sus propuestas, entre las que figura la eliminación de la salvaguarda para la frontera entre las dos Irlandas, el principal obstáculo para lograr una retirada ordenada antes de la fecha del 29 de marzo.

Diputados de todas las formaciones han puesto sobre la mesa otras enmiendas para, por ejemplo, extender el plazo para abandonar la UE, bloquear la posibilidad de una salida sin acuerdo y convocar un segundo referéndum.

El ministro británico de Educación, el conservador Damian Hinds, considera que el país que no debe abandonar el bloque sin un pacto, aunque advierte de que esa "posibilidad ha de permanecer" sobre la mesa para frenar los esfuerzos de los detractores del "brexit".

"No preveo que la opción del no acuerdo se convierta en política gubernamental. Queremos evitar (un 'brexit') sin acuerdo. No sería un buen resultado. Pero es importante que siga siendo una posibilidad porque, por otro lado, hay gente que está intentado frustrar el 'brexit' completamente", declaró Hinds a la cadena Sky.

Su colega en el Ejecutivo Tobias Ellwood, quien ocupa la cartera de Defensa, `planteó un punto de vista diferente en el dominical "The Sunday Times": "Ha llegado la hora de descartar la posibilidad del no acuerdo", escribió.

En su opinión, el Gobierno y el sector empresarial no deben "invertir más tiempo y dinero" en prepararse para un escenario "que nos hará más pobres, más débiles y más pequeños a los ojos del mundo".

Asimismo, Ellwood criticó a los miembros de su propio partido que quieren un divorcio a las bravas, pues "se arriesgan a iniciar una peligrosa lucha por el alma" de la formación "tory".

My article in the Sunday Times today:

All must compromise from preferred outcomes if we are to honour the referendum result by end of March and avoid crashing out without a deal. pic.twitter.com/IHIwoUbOtX